إطلالات شبابية مريحة من رينة فرح

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:46 مساءً - رينة فرح، إعلامية لبنانية ويوتيوبر تهتمُّ بمجال الموضة والأزياء، وتُعتبر من أفضل مدونات الموضة العربيات؛ لتنوُّع خياراتها وكثرتها، حيث تنشر الكثير من الصور لإطلالاتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعها في حسابها على إنستجرام أكثر من مليون و٢٠٠ ألف متابع، ومع دخول فصل الخريف استوحينا لكِ منها عدة خيارات بسيطة مناسبة للشابات بالبنطلونات الطويلة، فلا تترددي في اعتمادها.

تنسيقات البنطال مع معاطف الجينز

تنسيقات البنطال مع معاطف الجينز

لفصل الخريف، تُعتبر معاطف الجينز من أفضل القطع؛ حيث تتناسب مع كل التنسيقات، وتوفِّر لكِ الدفء في المشاوير المسائية، ومن وحي رينة فرح يمكننا أن نلهمك عدة خيارات؛ حيث أطلت ببنطال الجينز الممزق ومعطف من الجينز القصير بدرجتين مختلفتين من اللون الأزرق، وأكملت مظهرها بتيشيرت زيتي وحذاء رياضي أبيض، وظهرت في إطلالة أخرى بمعطف من الجينز الزهري مع بلوزة سوداء وبنطال بدرجة الأخضر التيفاني مزين بمطاط في الأسفل، مع حذاء رياضي أبيض مزين بعدة ألوان، ولخيار أكثر بساطة ارتدت رينة بنطالًا واسعًا وبلوزة من القطن الرمادي مع معطف قصير من الجينز الأزرق لخيار بسيط وأنيق، وزينت مظهرها بتسريحة منسدلة للشعر وحقيبة سماوية.

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إطلالات البنطلونات الواسعة بأسلوب رينة فرح

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إطلالات البنطلونات الواسعة بأسلوب رينة فرح

تفضل رينة فرح اختيارَ القطع المتماشية مع خطوط الموضة في مظهرها اليومي، ولأن البنطال الواسع من أكثر القطع الرائجة لهذا العام، فقد تأنقت رينة ببنطال واسع من الساتان المزين بالأبيض والزهري مع بلوزة بيضاء صيفية، وزينت مظهرها بتسريحة منسدلة للشعر مع أساور متعددة بألوان مختلفة، ونسقت في إطلالة أكثر بساطة بنطالًا واسعًا بنيًّا مزينًا بطبعات لشخصية كرتونية مع بلوزة سوداء ناعمة، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي ملون، ولإطلالة أخرى اختارت بنطالًا رماديًّا واسعًا ذا خصر مرتفع مع بلوزة من ذات القماش، ولجأت لاختيار الأكسسوارات المختلفة بالألوان الحيادية.

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خيارات بنطلونات الجينز من رينة فرح

خيارات بنطلونات الجينز من رينة فرح

تعتمد الفتيات الشابات على خيارات البنطلونات الطويلة؛ لما توفِّره من راحة وأناقة لمظهرهن، وعن رينة فرح فقد تألقت في إطلالة عملية بقميص أبيض واسع مع بنطال من الجينز الممزق وحذاء رياضي أبيض مزين بعدة ألوان، وتزينت في إطلالة أخرى ببنطال من الجينز الممزق مع بلوزة برتقالية قصيرة مزينة بأكمام طويلة لمظهر بسيط مناسب للخريف، ولمظهر آخر ارتدت بنطالًا من الجينز الطويل مع بلوزة سوداء قصيرة من الجلد، وأكملت أكسسوارات الإطلالة بالأكسسوارات الحيادية، وفي إطلالة أخرى أطلت ببنطال من الجينز الممزق مع بلوزة حمراء مزينة بنقط بيضاء وكشكشة في الأكمام، مع حذاء رياضي أحمر مزين بالأبيض.