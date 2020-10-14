من إنستغرام مايا دياب فساتين أنثوية جريئة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:46 مساءً - تتميز النجمة اللبنانية مايا دياب بأناقتها اللافتة للأنظار، إذ تستطيع دائماً الظهور بإطلالات مميزة تناسب ملامحها وجسمها، والمناسبة التي تظهر بها.

كما اشتهرت مايا دياب بإطلالتها الجرئية، التي تثير الجدل دائماً مع كل ظهور لها، خاصة بالفساتين التي تعتمدها في السهرات والمناسبات الفنية المختلفة.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" من إنستجرام مايا دياب فساتين أنثوية جريئة، لتستوحي منها إطلالتك المُفضلة:



مايا دياب بفستان أحمر قصير من الحرير





اختارت مايا دياب الظهور بفستان حرير قصير باللون الأحمر، ذي صدر مكشوف وبدون أكمام، خلال إحدى زياراتها إلى دبي.

واعتمدت مايا دياب مع هذا الفستان حزاماً أسودَ عريضاً على الخصر، مع سلسلة كبيرة من الفضة، تنسدل حتى الخصر، فيما اختارت تسريحة شعر منسدل مع غرة جانبية، ومكياج نيود خفيف، لتكمل إطلالتها النهارية الأنيقة.

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مايا دياب بفستان سواريه أحمر

مايا دياب بفستان سواريه أحمر



يبدو أن اللون الأحمر من الألوان المُفضلة لدى مايا دياب، إذ اختارته في إطلالة مسائية أنيقة، لفستان مُميز بتصميم ماكسي باللون الأحمر مع فتحة ساق جانبية، وأكمام طويلة، وذيل طويل منسدل.

واعتمدت مايا دياب مع هذه الإطلالة الأنيقة، تسريحة شعر كيرلي منسدل، مع مكياج سموكي، فيما اختارت حذاء أحمر لامعاً أنيقاً، ذا كعب عالٍ، لتكمل إطلالتها المميزة.

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مايا دياب بفستان ذهبي لامع

مايا دياب بفستان ذهبي لامع





اختارت مايا دياب الظهور بفستان ذهبي أنيق في إحدى جلسات التصوير، وهو الفستان المُصمم من الساتان الذهبي اللامع، ذي الأكمام الطويلة.

وتم تصميم الفُستان بأكتاف عالية، مع رقبة V Neck تكشف منطقة أعلى الصدر، إضافة إلى تنورة ذات ثنيات تشبه ثنيات تصميم الصدر، مع فتحة ساق جانبية.

واعتمدت مايا دياب مع هذه الإطلالة مكياج سموكي ثقيلاً بدرجات البني، مع تسريحة شعر ويفي منسدل.

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مايا دياب بفستان باللون الفوشيا

مايا دياب بفستان باللون الفوشيا



اختارت مايا دياب إطلالة أنثوية أنيقة أثناء ظهورها في إحدى حلقات برنامج "ضحك ولعب وجد" على قناة MTV، حيث اعتمدت فستاناً باللون الفوشيا من القماش اللامع، بدون أكمام، مع رقبة عالية، وفتحة تكشف منطقة أعلى البطن، أما التنورة فُصممت مع فتحة في المنتصف تكشف الساقين.

واعتمدت مايا دياب مع هذه الإطلالة تسريحة شعر ويفي منسدل، مع مكياج سموكي خفيف.

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