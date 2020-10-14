البدلة البيضاء صيحة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:46 مساءً - لا تتخلى النجمات والفاشينيستا عن صيحة البدلات البيضاء والتي تصلح لجميع المناسبات. شاهدي النجمات و الفاشينيستا العربيات وقبلهن الأجنبيات وكيفية اختيارهن للبذلات وتحديداً البيضاء وتنسيقها مع أكسسواراتهن وكيف يبدون غاية بالروعة. لكي تتألقي بمثل هذه اللوكات بنفسك، والتي تناسب شتى خروجاتك وحتى تلك الهامة، ليس عليك سوى أن تنظري الى خدعهن وتنتصحي منهن من أفضل الأكسسوارات مع البدلات باللون الابيض الى طريقة الستايلينغ.

اليكَ مجموعة من موديلات البدلات البيضاء من وحي النجمات والفاشينيستا صيحة خريف 2020.



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البذلة البيضاء من وحي الفاشينيستا

هيفاء وهبي



ارتدت هيفاء وهبي في مسلسلها الجديد أسود فاتح بذلة بيضاء ذات أرجل واسعة مستقيمة وبدت غاية بالجاذبية. ولكن نجمات عربيات كثر سبقنها الى هذا الستايل من سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم. إن تنسيق بذلة بيضاء بطريقة شيك وعصرية في آن قد يكون مهمة شاقة أحياناً. ففي حين البذلة قادرة على أن تبتكري من خلالها مجموعة من اللوكات المبهرة من الراقية الى الرسمية المعاصرة وصولاً الى الجريئة والمثيرة، إلا أن هذا اللوك قادر على أن يكون مملاً أيضاً باللون الأبيض الناصع وتلك ذات القصات البسيطة والكلاسيكية. لكي تحاربي هذا الأمر، قامت النجمات باختيار بذلات بأشكال غير تقليدية، منها مع سراويل قصيرة بطول وأخرى مع بروشات... من خلال هذا اللإختيار، الشهيرات يضمن سرقت الأضواء بلوكاتهن غير المعهودة.



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البذلة البيضاء من وحي الفاشينيستا

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داليدا عياش



وبالرغم من أنه ثمة الكثير من الأكسسوارات المميزة التي بوسعك استخدامها لتعزيز طاقة هذه الطلة، الا أن الأحذية هي الطريقة الأمثل لتضيفي الإبهار والإختلاف الى لوكك ككل من خلاله. اختيار حذاء غير تقليدي مع البذلة سيضمن لك إطلالة غاية بالروعة من دون مبالغة. إذا ما قررت اختيار بذلة باللون الأبيض مثل الشهيرات، عليك أن تشعري بالحرية للاختبار بالألوان الجريئة للحذاء الذي تنسقينه معها. الألوان المعدنية ستكون خيار مثالي خصوصاً إن أتت بكعب عريض.









خدع في الستايلينغ





سيرين عبد النور







إن كانت بذلتك البيضاء فريدة بستايلها وقصتها، اختيار أكسسوارات ذات تأثير قوي سيكمل إطلالتك. بدلاً من ذلك، بوسعك تعزيز ستايلك من خلال اختيار شنطة تتطابق من ناحية اللون مع البذلة. الحقيبة الكلاتش ستكون اختيار رائع مع البذلات المختلفة، فهي ستخلق توازن في لوكك من دون أن تسرق الإنتباه من البذلة. للوك عصري للغاية، إرفعي أكمام البذلة الى الأعلى بطريقة مزمومة بشكل مفعم بالشباب والحيوية وسيكون لهذه الخطوة تأثير كبير على لوكك. استوحي من الشهيرات ستايلات البذلات الساحرة والأفكار غير التقليدية في الستايلينغ واسرقي الأنظار أينما حللت بها.



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