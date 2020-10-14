ملابس سهرة بموضة خريف ٢٠٢٠ للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:46 مساءً - تقع المرأة المحجبة في حيرة دائمًا عند شراء فستان سهرة لإحدى المناسبات الخاصة، ومع دخول فصل الخريف نقدم لكِ -عزيزتي- عدة تصميمات أنيقة ومحتشمة مناسبة للمحجبات في الخريف، فاختاري منها ما يناسب قوامك ولون بشرتك وشخصيتك.



فساتين اللون الزهري لإطلالة أنثوية

فساتين اللون الزهري لإطلالة أنثوية



تعتمد الفتيات بمختلف أعمارهن على إطلالات الفساتين ذات اللون الزهري بتدرجاته؛ حيث توفِّر المزيد من الأناقة والطابع الأنثوي على مظهرهن، ولأنه من أبرز ألوان خريف هذا العام، فإننا نقدم لكِ عدة تصميمات من وحي مدونات الموضة على إنستجرام، حيث اخترنا لكِ فستانًا زهريًّا ناعمًا مصممًا بأكمام منفوخة من قماش الساتان مع حزام أسود للخصر، وأكملي مظهرك بحجاب زهري وحقيبة باللون البيج لإطلالة ناعمة، أو نسقي فستانًا زهريًّا منفوشًا مصممًا بأكمام مزينة بمطاط ومصممًا من الجزء العلوي بالزهور مع حجاب بذات اللون، أو تأنقي بفستان زهري منفوش مصمم بأكمام منفوخة ومزين باللمعة مع حجاب بدرجة أفتح لخيار أنثوي أنيق.

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خيارات الفساتين المطبعة للمحجبات

خيارات الفساتين المطبعة للمحجبات



تُعتبر الأزياء ذات الطبعات الناعمة من أكثر الصيحات رواجًا لهذا الموسم، لذا يمكنكِ ارتداءُ فستانٍ بني مصمم بنفشة ناعمة ومطبع بالزهور البيضاء مع حجاب وحذاء باللون الأبيض، أو الظهور بفستان أبيض منفوش مكسوٍّ بطبعات الزهور الملونة ومزين بأكمام منفوخة وشفافة، أو التألق بفستان أبيض منفوش مزين بطبعات الزهور البنفسجية مع حجاب بنفسجي ناعم، ويمكن أن تطلِّي بفستان سماوي من قماش الساتان المزين بالزهور البنفسجية والبيضاء لخيار ناعم وأنيق، أو بفستان بدرجة فاتحة من الزهري ومطبع بالذهبي بطريقة أنيقة وأسلوب عصري.



إطلالات الفساتين المزينة بحزام للخصر

إطلالات الفساتين المزينة بحزام للخصر



يفضِّل بعض النساء ارتداءَ الفساتين المزينة بحزام في الخصر لمظهر أنيق ومميز، لذا استوحينا لكِ فستانَيْن من مدونات الموضة، صُمِّمَ الأول باللون الأزرق المزين من الأعلى بقماش الساتان المزين بفيونكة للخصر مع قماش آخر منسدل من الأسفل بطريقة واسعة وأنيقة، أما الآخر فكان باللون الأسود الفاخر المصمم بقماش المخمل من الجزء العلوي، وزُيِّنَ بحزام من الجلد للخصر، وصُمم من الأسفل بقماش منفوش مزين بنقط بيضاء لخيار أنيق وناعم، ويمكنك إكماله بحذاء شفاف مزين ببروش فضي وحجاب بدرجة مخالفة لكسر اللون.

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