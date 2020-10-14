عبايات مصرية من وحي مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:46 مساءً - تتميز المرأة المصرية بحجابها ولبسها للعباية المحتشمة في مشاويرها اليومية أو في المناسبات؛ وذلك لسهولة ارتدائها ومرونتها وخفتها التي تفضِّلها الكثيرات من النساء المحجبات، وفيما يلي جمعنا لكِ تشكيلة مميزة من العبايات المستوحاة من مدونات الموضة المصريات؛ لتعتمدي منها أفكارًا لمظهر أنيق ومحتشم.

العبايات المغلقة لمظهر أكثر احتشاماً

العبايات المغلقة لمظهر أكثر احتشاماً

تفضل مدونات الموضة المصريات اختيار العبايات المغلقة المصممة كالجلابيات الواسعة، ومن وحيهن نقدِّم لكِ عباية بيضاء مزينة بكتابات برتقالية في الأعلى والأسفل وكتابات سوداء في المنتصف على قماش بني لإطلالة عصرية تناسب كل النساء، أو عباية بيضاء مزينة بخطوط نحيلة جدًّا من اللون الرمادي مع مثلثات برتقالية وسوداء وبنية لخيار مميز.

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العبايات السوداء المصرية من مدونات الموضة

العبايات السوداء المصرية من مدونات الموضة

للعبايات السوداء مكانة خاصة في قلوب الكثير من النساء العربيات، ومن وحي إنستجرام مدونات الموضة المصريات جمعنا لكِ عدة خيارات؛ حيث يمكنك أن تطلِّي بعباية سوداء مزينة بزهور بيضاء وبقماش أبيض من الأسفل لخيار أنيق ومميز للشابات، أو تنسيق عباية مصممة بقسمين؛ أحدهما مكسو باللون الأبيض والآخر بالأسود ومزين في الأكمام باللون الآخر، ليمنحك إطلالة حيادية مذهلة، أو اختاري عباية سوداء مزينة في الأطراف بالفصوص السوداء مع فستان بني لزي حيادي أنيق وبسيط، ولمظهر يخفي عيوب البطن ارتدي عباية سوداء مزينة بمنطقة البطن والصدر بخطوط طولية بيضاء تخفي عيوب الجسم، وتمنحك مظهرًا أطول.

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العبايات الملونة لإطلالة شبابية أنيقة

العبايات الملونة لإطلالة شبابية أنيقة

تفضِّل الشابات العربيات خيارات العبايات الملونة لإطلالة أكثر أناقة وجمالًا، ومن وحي مدونات الموضة المصريات يمكننا أن نلهمك عدة خيارات، كالتأنق بعباية مصممة بتدرجات الزهري والبنفسجي والرمادي بطريقة شبابية أنيقة، أو عباية مصممة بدرجة الأزرق الساطع المزين بالرسوم البيضاء في الأطراف لتمنحك إطلالة فاخرة للمناسبات، وإن كنتِ تتمتعين بقوام نحيل فيمكنك أن تتزيني بعباية رمادية مصممة بقصة منسدلة ومزينة بالخيوط البسيطة لمظهر مفعم بالأناقة والجمال، ولمظهر أكثر بساطة ارتدي عباية بنفسجية واسعة مزينة في الأكمام بفراغات ناعمة، مع فستان أسود وأكسسوارات الألوان الحيادية.