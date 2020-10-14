هجوم على صديقة رونالدو بسبب إطلالتها: "مش وقته يا جوجو والراجل عنده كورونا"

علاقات و مجتمع

تعرضت عارضة الأزياء العالمية جورجينا، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، لهجوم حاد، عقب نشرها صورة ترويجية لإحدى العلامات التجارية للحقائب والأحذية.

وكانت صديقة اللاعب، نشرت اليوم، صورتها وهي ترتدي واحدة من الحقائب وحذاء باللون الأحمر، للترويج للمجموعة الجديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وسرعان ما هاجمها المتابعون، مُعلقين: "سايبة جوزك وجاية هنا تدلعي؟"، و"روحي شوفي رونالدو"، "مش وقته، روحي شوفي اللي عنده كورونا"، "وقته برده يا جوجو والراجل عنده كورونا؟".

ووجهت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، مساء أمس، رسالة دعم لصديقها كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وفريق يوفنتوس، عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت عارضة الأزياء الإسبانية، صورة لها عبر تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تتحدث مع صديقها رونالدو، عبر الاتصال عن بعد، وكتبت: "أنت ملهمي".

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، إصابة كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد الاتحاد البرتغالي في بيان له، أن "رونالدو" بحالة صحية جيدة، ولا تظهر عليه أي أعراض على الإطلاق، وجرى عزله وفقا لبروتوكولات العلاج المُتبعة عند الكشف عن الإصابة بهذا الفيروس.

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ويرصد "هُن" معلومات عن"جورجينا" في سطور:

- من مواليد 27 يناير 1995.

- ولدت في إسبانيا.

- تعمل في مجال عرض الأزياء للعديد من دور الأزياء والعلامات التجارية، خاصة Yamamay.

- تتجاوز ثروتها الـ10 ملايين دولار أمريكي خلال 2018، وفقا لما ذكره موقع gossip gist.

- يتابعها على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ما يزيد على 20 مليون و500 ألف شخص من مختلف دول العالم.

- تعرفت على رونالدو في صيف 2016، وأنجب منها أصغر أطفاله آلانا مارتينا.

- دائما ما تدعم جورجينا كريستيانو في لقاءاته ومشواره الكروي، وفي إحدى المواجهات غلبت دموع جورجينا عليها في مدرجات ستاد أليانز، بعد أن سجل "الدون" 3 أهداف في مارس الماضي.

- أنجبت من نجم كرة القدم البرتغالي التوأم إيفا وماتيو وألانا.

- اُثير حولها الشائعات مؤخرًا بإنها حامل، بسبب ظهورها ببطن منتفخة.