صحة
تطلب ممارسة التمارين الرياضية، اتباع تعليمات صحية معينة تساعد في الحصول على أكبر استفادة من التمارين، مما يحقق توازن الجسم، ويساعد على الاسترخاء.
ومن العادات الصحية التي يجب اتباعها بعد ممارسة التمارين الرياضية، وفق ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني:
تهدئة الجسم بعد التمرين
من الضروري استغراق وقت كافٍ لتهدئة الجسم بعد التمرين مباشرة، وأخذ استراحات أثناء ممارسة التدريب المكثف، فهذا سيعين الجسم على الاسترخاء وإعادة التوازن إليه.
تناول الماء
يعد شرب الكثير من الماء لإعادة الترطيب والحصول على الطاقة بوجبة خفيفة أو وجبة غنية بالعناصر الغذائية، أمر ضروري لنمو العضلات، ولتعويض السوائل التي يفقدها الجسم بسبب التعرق.
تناول وجبة غذائية
يوصي الخبراء بتناول وجبة من البروتينات الخالية من الدهون والخضروات والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة بعد ممارسة الرياضة.
إرخاء العضلات المشدودة
استخدام كرات التنس وأدوات الحركة الأخرى لإرخاء العضلات المشدودة وتحسين وزيادة مرونتها. يمكن أن يؤدي هذا إلى تعافي العضلات، والحفاظ على صحة الجسم ومنع حدوث الإصابات.
تجنب الأطعمة المصنعة
ينصح الخبراء بتجنب تناول الأطعمة المعالجة، مثل رقائق البطاطس والبسكويت، لأنها لا تساعد في إعادة تزويد الجسم بالطاقة ولا تساعد في بناء العضلات.
كانت هذه تفاصيل خبر منها تجنب الأطعمة المصنعة.. عادات صحية عليك اتباعها بعد ممارسة التمارين الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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