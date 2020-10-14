ماما
أقرت وزارة التربية والتعليم، خطة العام الدراسي الجديد، والتي تعتمد على نظام التعليم الهجين الذي يجمع "الأونلاين" والذهاب للمدرسة لعدد محدود من الأيام، للوقاية من فيروس كورونا.
وقالت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف "أولياء أمور مصر"، إن هذا الاتجاه هو الوسيلة الأنسب لاستمرار العملية التعليمية دون توقف، حيث إن جائحة كورونا -حتى الآن- لا يمكن معرفة متى ستنتهي أو متى سيظهر مصل، فالواقع الذي لا مفر منه أن الأسرة سيقع عليها عبء جديد وهو متابعة الأبناء ومساعدتهم في الاستفادة بالأدوات التعليمية التي وفرتها الوزارة من منصات إلكترونية مختلفة "منصة البث المباشر، منصة إدمودو، بنك المعرفة ..."، وكذلك القنوات التعليمية التي ستبث الدروس بشكل متطور، كما يجب على أولياء الأمور تشجيع أولادهم، فكل جديد يكون له رهبة وغموض في البداية.
وناشدت "الحزاوي" في حديثها لـ"هُن"، وزارة التربية والتعليم، بضرورة تعميم الشرح المبسط لطريقة الدخول إلى المنصات الإلكترونية المختلفة، وكيفية التسجيل فيها، كما طالبت الوزارة بتحديد رسوم مخفضو مقابل استخدام المنصات المدفوعة، حتى لا تكون عبئا على رب الأسرة، ومحاولة تدعيم التعليم عن بعد من خلال توفير خدمة الإنترنت بأسعار معقولة وسرعة مناسبة.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أوضح أن التعليم الرقمي عبر وسائل الإنترنت أصبح منتشرا في جميع أنحاء العالم الذي يتغير في الاتجاه الرقمي سواء في تحويل النقود أو حجز الطيران والفنادق، ومن الصعب إنشاء جيل لا يستطيع التعامل مع أدوات العصر الحديث، موضحا: "العالم كله بقى رقمي ودي مش بدعة احنا اخترعناها".
وأوضح "شوقي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، على قناة "القاهرة والناس"، أن وزارة التعليم، تؤهل جيلا بأدوات جديدة مع توفير الأدوات القديمة التي ما زالت موجودة من فصول ومعملين، مضيفا: "احنا استثمرنا في محتوى رقمي اختياري كنوع من زيادة المصادر المتاحة".
كانت هذه تفاصيل خبر ائتلاف "أولياء أمور مصر" يطالب "التعليم" بتخفيض رسوم المنصات المدفوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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