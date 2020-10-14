محمد هنيدي عن حادث فتاة المعادي: "حيوانات مفترسة"

علاقات و مجتمع

علق الفنان محمد هنيدي، على واقعة مريم محمد المعروفة بـ"فتاة المعادي"، التي لقيت مصرعها إثر سحلها بسيارة في شارع 9 بالمعادي، بعدما تعرضت لمحاولة سرقة وتحرش، انتهت بسقوطها أرضا وتعلق ملابسها بالسيارة التي سارت بها عدة أمتار.

ودون "هنيدي" عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "البنت الجميلة دي اسمها مريم محمد، كانت ماشيه في أمان الله، جيه 3 كائنات ماينفعش نقول عليهم حتى حيوانات مفترسة لإننا هنكون ظلمنا الحيوانات، وتحرشوا بيها، ولما حاولت تبعد عنهم تسببوا في وفاتها".

مختتمًا: "ربنا يرحمك ويصبر أهلك، وياريت الكائنات دي يتم توقيع أقصى عقوبة عليهم عشان يكونوا عبرة".

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وكانت النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة، لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وكلفت الطب الشرعي بموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية، حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية في الحادث.

وتواصل أجهزة الأمن جمع الأدلة من مكان الحادث، وسماع أقوال أصحاب المحال التجارية والعاملين فيها، من أجل الوصول إلى شاهد رؤية للحادث، لكشف أوصاف منفذي الجريمة، تمهيدًا لملاحقتهم والقبض عليهم.

وبيّنت التحريات الأولية، أنّ المتهمين حاولوا التحرش بالضحية في أثناء عودتها من العمل، وعقب هروبها منهم تعلقت ملابسها في سيارتهم، ما أدى إلى سقوطها أسفل عجلات السيارة، وحين حاولوا الهرب سحلوا الضحية عشرات الأمتار حتى تهتك جسدها.