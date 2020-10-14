"مرشحة الموز" ترد على المنتقدين: مقهورين من الملكة

علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل صاحبت ترشح وفاء صلاح الدين، لمجلس النواب عن دائرة شبين الكوم عاصمة المنوفية، والمعروفة إعلاميًا بـ"مرشحة الموز"، بسبب آرائها المثيرة وغير المعهودة، الأمر الذي دفع المرشحة لتبديل اسم حسابها الرسمي على فيس بوك.

وبدلت المرشحة اسمها من وفاء صلاح، إلى اسم تنكري يُدعى "وش الخير اجتماعي".

Advertisements

كما قامت المرشحة بحذف صورتها الشخصية، ونشر صورة للمطربة أحلام، مدون عليها جملتها الشهيرة: "مجهورين من الملكة"، أي (مقهورين من الملكة).

وكانت "وفاء" أثارت الكثير من الجدل منذ إعلانها الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك بسبب تصريحاتها عن "الزوجة الثانية" التي أثارت اللغط، ثم جلسة التصوير بالموز التي خضعت لها ضمن حملتها الانتخابية.

وواصلت إثارة الجدل، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما نشرت عبر صفحتها على فيس بوك، منشورًا قالت فيه: "أهو بعد التجربة اللي بخوضها دي بقيت متأكدة إن الزواج راحة أقسم بالله، ما كان زماني دلوقتي قاعدة ومتستتة في بيت زوجي وبقوله أعملك إيه عالغدا يا قلب توتو"، وذلك في إشارة إلى صعوبة المعركة الانتخابية لمجلس النواب التي تخوضها حاليًا.