رغم سهولة تحضيرها.. 5 أضرار تسببها الأطعمة المجمدة لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: تفضل بعض السيدات وخاصة العاملات منهن شراء الأطعمة المجمدة، لما لها من خصائص تميزها عن الأطعمة الطازجة، والتي تتمثل في توفير الوقت والجهد وسهولة التحضير والطهي، إلا أن الاعتماد بشكل كبير عليها قد يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض. لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

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