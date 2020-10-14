9 أخطاء اعرفها جيدا حتى لا تقع فيها خلال الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

هناك العديد من الأخطاء التي نفعلها في الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرد، ولكنها تقلل من صحة الجسم.

كما يمكن بتجنبك لبعض الأشياء أن تعرض نفسك لنزلات البرد أو جفاف البشرة، لذا احرص على تجنب الوقوع في هذه الأخطاء والتي ذكرها موقع "coach nine" وهي كالتالي:

الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة

الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة في الشتاء لأكثر من 10 دقائق يؤدي إلى جفاف البشرة ويجعلك تشعر بالحكة ويسبب وجود القشور على الجلد.

عدم ارتداء النظارات الشمسية:

لا تعتقد أن النظارات الشمسية وكريم واقي الشمس لا فائدة لهما في الشتاء، فمن الضروري ارتداء النظارة ووضع الكريم قبل الخروج لأن الأشعة فوق البنفسجية تكون في الشتاء أقوى من الصيف، فلا تدع درجات الحرارة المنخفضة تخدعك بالاعتقاد بأنه لا يمكنك التعرض للحروق.

عدم تناول فيتامين سي:

حتى لو كنت تسير على نظام غذائي صحي أو تتناول المكملات الغذائية، لا يمكنها وقايتك من نزلات البرد أو التقليل من حدة أعراضها، فجسمك بحاجة لفيتامين سي، والبرتقال يمنحك جرعة كبيرة منه بالإضافة إلى الفواكه والخضروات الأخرى.

البقاء في المنزل:

البقاء في المنزل أسفل البطانية أمام المدفأة بعيدا عن الشمس ليست الفكرة الصحيحة، قد تُصاب بكآبة الشتاء، بالإضافة إلى أن الشمس هي المصدر الأساسي لفيتامين D الذي يحافظ على الجهاز المناعي، فحاول أن تخرج كل يوم لمدة نصف ساعة في الشمس.

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عدم تناول ما يكفي من الفاكهة والخضروات

الشتاء هو الوقت المثالي للإحماء مع شوربات الخضار اللذيذة والطواجن، إلى جانب خبز الحلويات الشتوية مثل التفاح أو الكمثرى المسلوقة، فهذا النظام سيكون جيد جدا لصحتك في الشتاء.

عدم شرب كمية كافية من الماء

قد لا تشعر بالعطش في الشتاء، ولكن احذر أن تتجاهل شرب المياه والسوائل فهو أمر مهم للغاية، لأن عدم شرب كمية كافية من المياه يجعل من الصعب على جسمك وعقلك أن يعملوا بطريقة صحيحة وستقل قدرتك على التركيز، وسوف تتعرض للجفاف، فابدأ يومك بكوبين من الماء للحفاظ على رطوبة جسمك.

كثرة النوم

الحصول على قسط كبير من النوم قد يضر بصحتك مثل عدم الحصول على ما يكفي، فيمكن أن تتعرض لالتهاب مزمن في الجسم الذي يعرضك للاكتئاب وأمراض القلب، لذا حاول ألا يزيد نومك عن 7 أو 8 ساعات كل ليلة.

تجنب ممارسة الرياضة

يمكن للأيام الباردة والرطبة أن تخفف من دوافع المتحمسين للتمارين الرياضية، ولكن الجلوس لن يجعلك تشعر بالدفء.

بالإضافة إلى أن التمارين الرياضية تضخ الدم في الجسم حتى في أبرد أيام الشتاء، فلا تتوقف عن ممارسة النشاء الرياضي في الشتاء، لأنه يساعدك على التحكم في الوزن وتحسين الحالة المزاجية وتقوية الجهاز المناعي، وهي أقوى سلاح ضد السعال ونزلات البرد، فحاول أن تمارس الرياضة كل يوم لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا.

عدم ارتداء الجوارب والقفازات

لا تنس تغطية اليدين والقدمين وقت النوم حتى تساعد على تحسين نوعية النوم وتطيل وقته وتقلل من الاستيقاظ طوال الليل.