6 أسباب لا تتوقعها للإصابة بالسكري.. أغربها السهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: تتعدد العوامل التي تزيد خطر الإصابة بمرض السكري، وتنقسم إلى عوامل مرتبطة ببعض العادات الخاطئة التي يمارسها الأشخاص مثل اتباع نظام غذائي غير صحي، وعدم ممارسة الرياضة، وأخرى لا ترتبط بأي تصرفات شخصية، فما هي؟ اضغط هنا

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