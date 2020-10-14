استمتع بجمال مصر.. 9 أماكن ساحرة لا يعرفها الكثيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعتبر محميات "الصحراء البيضاء" و "الصحراء السوداء" في مصر، من أفضل الأماكن الساحرة والخلابة التي تتبع الواحات البحرية، والتي نادرا ما تجدها في مكان آخر.

الصحراء البيضاء.. أين تقع وسر التسمية؟

سميت محمية الصحراء البيضاء، التي تقع على بعد 45 كيلو مترا إلى الشمال من واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، جنوب غرب القاهرة، بهذا الاسم لأن اللون الأبيض يغطي معظم نواحيها، وتبلغ مساحتها 3010 كيلو مترات مربع، وتم إعلانها محمية طبيعية في عام 2002.

متحف مفتوح ومميزات أخرى

وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الدولة لشؤون البيئة، فإن الصحراء البيضاء تعتبر متحفا مفتوحا لدراسة البيئات الصحراوية والظواهر الجغرافية والحفريات والحياة البرية، واحتوائها على آثار ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ، كما تتميز بجمال مناظر الكثبان الرملية والتكوينات الجيولوجية لصخور الأحجار الجيرية ناصعة البياض وما تحتويه من حفريات متميزة، كما أنها مغطاة بأرضية من الطباشير الأبيض ينتشر عليها تكوينات جيولوجية على شكل أعمدة من الطباشير الأبيض الثلجي تكونت بفعل الرياح، وتلال شديدة الانحدار مما يضفي على المنطقة وضع جيولوجي وطبيعة نادرة.

أماكن خلابة في الصحراء البيضاء

بئر سيجام

على بعد 7 كيلو من الواحات البحرية، ويستمتع الزائر بمياه الينبوع الساخن والذي تتعدى حرارته 45 درجة، وتأتي المياه الكبريتية للينبوع بواسطة مضخات تمتد في بطن الأرض لمسافة 1000 متر، وتساعد على الشفاء من مرض الروماتيزم، ويمتلئ البئر بالزائرين في أوقات النهار.

قصر الباويطي

قرية الباويطي تعتبر عاصمة الواحات البحرية، بها قصر تحول إلى فندق حاليا، ويعد من أشهر وأفخم الفنادق في الواحات البحرية، بابه عملاق من الطراز القديم، وهو عبارة عن تحفة معمارية متميزة يحتوي على غرف بتصميمات تعبر عن البيئة التي تحيطه، وسط نخيل شاهق بجانب مباني بنيت بالحجارة تعلوها قباب زودت بفتحات لتزويد الغرف بالإضاءة نهاراً، أثاث الفندق كله من المواد الطبيعية التي يستخدمها أهل الواحة كالخوص، و الكليم اليدوي ، وممنوع التلفاز أو التكنولوجيا الحديثة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

جبل الكريستال

يقع داخل الصحراء البيضاء على بعد 120 كم من واحة الفرافرة، من أندر الجبال في العالم، به أكثر من 125 نوع من أنواع الكريستال المختلفة متجمعة في كتلة جبلية ضخمة وهي منطقة محمية طبيعية ومنتجع سياحي فريد من نوعه، ويحتوي على جبال كاملة من خام الكريستال الذي يلمع مع أشعة الشمس كالماس.

واحة الجبات

تقع داخل الصحراء البيضاء علي بعد حوالي 150 كلم من الواحة البحرية، وتتكون من مجموعة من التكوينات الجيرية المتميزة الفريدة.

عين خضرا

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تقع داخل الصحراء البيضاء، وهي عبارة عن عين مائية طبيعية داخل الصحراء كونت حولها واحة خضراء طبيعية من النخيل الأخضر.

منحوتات طبيعية في منطقة الفلاسترون

في وقت الغروب بالصحراء البيضاء، ستجد ما يعرف بـ"الدجاجة والأرنب ورأس العبد"، وهي عبارة عن لوحات فنية طبيعة من صنع الخالق، تكونت نتيجة نحت الهواء لتلك التكوينات الجيرية الموجودة داخل الصحراء.

كتل المشروم

في الصباح الباكر وتحديدا عند شروق الشمس، ستشاهد ما يعرف بـ"المشروم"، عبارة عن مجموعة من الكتل الجيرية التي نحتها الهواء لتصبح أشبه بفطر المشروم المعروف.

الصحراء السوداء.. وسر التسمية

تقع شمال الصحراء البيضاء، وتتبع الواحات البحرية، وسميت بهذا الاسم نظرا لأن طبقة من المسحوق الأسود تغطي هذه الصحراء وصخورها وجبالها.

أماكن خلابة في الصحراء السوداء

تلال بركانية ضخمة

عند طرف الصحراء السوداء توجد تلال بركانية سوداء ثارت منذ عصور ماضية وأخرجت مادة بركانية تسمى الجاسبر، وهي المادة التي تتكون منها الصحراء السوداء.

الجبل الإنجليزي

يعد الجبل الإنجليزي أعلى قمة في الصحراء السوداء، ويشكل هذا المكان بقعة يمكن للمرء أن يتأمل منها العالم الرائع الفريد نوعه الموجود هناك.

موعد الزيارة

تعد الصحراء البيضاء والسوداء مقصدا للسياح المصريين والأجانب هواة السفاري والتخييم، ويقبل المصريين على زيارتها في الصيف، في حين يفضل الأجانب زيارتها في فصل الشتاء.

تكلفة الرحلة

وفقا لإحدى مواقع تنظيم الرحلات، فإن سعر الفرد في اليوم لزيارة الصحراء البيضاء والسوداء، يتكلف ما يقرب من حوالي 675 جنيها.