نجوى كرم تبهر متابعيها بفستان ذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

أثارت الفنانة نجوى كرم إعجاب متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام لتروج عن الحلقة الثانية لها من برنامج the voice senior.

تألقت نجوى وارتدت فستان ذهبي أوف شولدر لامع مزين بالكامل من فصوص بأحجام مختلفة شكلت خطوط مستقيمة، وارتدت اسورة تشبه الفصوص الموجودة في الفستان.

اعتمدت نجوى على ترك شعرها القصير منسدلا دون عمل قصة، ووضعت مكياج هادئ جدا بألوان النيود، ولفتت النظر إلى عيناها عن طريق وضع الكحل والماسكرا.

جدير بالذكر أن نجوى طرحت منذ أيام أغنية "بيروت"، وهي مشاركة حاليا بلجنة تحكيم ذا فويس سينيور برفقة النجم هاني شاكر وسميزة سعيد وملحم زين.