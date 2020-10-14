لـ3 أسباب.. حليب الشوكولاتة أكثر فعالية من أي مشروب رياضي آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يحتوي النظام الغذائي الرياضي على وجود مكون حلو ولذيذ، ومع ذلك، فإن مراجعة العديد من الدراسات تقنعنا بخلاف ذلك، في ظل وجود حليب الشوكولاتة، الذي كان يُعتقد سابقًا بأنه مشروبًا للوجبات السريعة ويؤدي إلى السمنة لدى الأطفال، لكنه الآن يحظى بسمعة جديدة غير متوقعة، لكونه المشروب المثالي للرجال والفتيات بعد خوض تمرين شاق.

وتوصلت دراسة إلى أن حليب الشوكولاتة أكثر فعالية من أي مشروب رياضي آخر، لثلاثة أسباب يستعرضها موقع "Bright Side".

1- مثالي للتغذية

بعد التمرين، يمكن للرياضيين تقليل آلام العضلات وتيبسها عن طريق استهلاك الكمية المناسبة من البروتين والكربوهيدرات.

النسبة المثالية هي 4 جرامات من الكربوهيدرات إلى 1 جرام من البروتين، وعلى عكس المشروبات الرياضية أو حتى الحليب العادي، فإن حليب الشوكولاتة يوفر هذه النسبة تمامًا.

يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات أ، ب، د، والبوتاسيوم.

في حين أن الحليب العادي يفتقر إلى الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، فإن حليب الشوكولاتة يعوض ذلك بالسكريات والكاكاو، كما أنه مشروب ذو قيمة غذائية أكبر بكثير من المشروبات الرياضية نظرًا لأنه يحتوي على دهون صحية ومعادن طبيعية.

2- مشروب رائع لاستعادة عافيتك

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التعافي يعتبر وقتا مهما بعد خوض التدريبات المكثفة، في هذه الفترة، حيث يحتاج الرياضيون إلى:

ترطيب بعد كل هذا التعرق

استبدال العناصر الغذائية التي استهلكتها

يعيد حليب الشوكولاتة كل ما افتقده الجسم، سواء في السوائل أو العناصر الغذائية، كما يوفر وقتًا أقصر للتعافي من المشروبات الرياضية ويجدد العضلات المنهكة بشكل أسرع، ويعيدها إلى ذروتها.

وأظهرت الأبحاث أن الرياضيين الذين شربوا حليب الشوكولاتة كان أدائهم أفضل بكثير بعد فترة راحة من أولئك الذين شربوا المشروبات الرياضية، لذلك فهو يساعد الرياضيين على تعزيز قوتهم وتحسين تدريبهم بشكل عام.

3- ضروري لإصلاح العضلات

أول 30 إلى 45 دقيقة بعد التمرين هي نافذة فرصة الرياضيين عندما تكون العضلات أكثر تقبلاً للبروتين والسكر الذي سيستخدمونه لإعادة بناء جسدهم.

يحدث حليب الشوكولاتة ارتفاعًا فوريًا في الأنسولين، ويحمل السكر إلى أنسجة العضلات، يصلح الأنسجة ويعزز نمو العضلات بشكل أفضل من المشروبات الرياضية، ويساعدنا البروتين أيضًا على خسارة الدهون واكتساب المزيد من العضلات الخالية من الدهون مقارنة بأي بدائل أخرى.