قبل ما تشتري.. إليك 5 علامات تكشف لك حلوى المولد الفاسدة من السليمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

أيام قليلة ويحلّ علينا المولد النبوي الشريف الذي يوافق يوم 29 أكتوبر الجاري، فلكيًا، ولهذا يستعد الجميع للاحتفال بهذه المناسبة التي تأتي في ظل ظروف استثنائية مع استمرار انتشار فيروس كورونا.

وحتى لا تتعرض للخداع أثناء شراء حلوى المولد النبوي الشريف، نستعرض لك طرق معرفة سلامة حلوى المولد النبوي عند شرائها، وفق ما ذكر الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، في تصريح تليفزيوني سابق لقناة DMC.

- الابتعاد عن الحلوى زاهية الألوان؛ لأن الألوان الزاهية كيمائية وليست طبيعية، والأخيرة تتميز بـ"البهتان"، لما لها من تأثيرات سلبية كبيرة على الجهازين التنفسي والعصبي.

اقرأ أيضا.. تبدأ من 50 جنيها.. أسعار علب حلاوة المولد 2020 بـ7 محلات في زمن كورونا

- اختيار الحلوى التي لا تشتمل على مكونات أو مكسبات نكهة كثيرة؛ لأنها تسبب مشاكل صحية ضخمة.

Advertisements

- الابتعاد تمامًا عن الحلوى "المكمكمة" أو "المزرنخة"؛ لأن ذلك يعني أنها غير صالحة تمامًا للأكل؛ لأنها أصبحت عبارة عن نموات فطرية، والمكسرات جافة بطبيعتها، ونسبة الرطوبة فيها منخفضة، فلا تستطيع البكتريا النمو عليها بسهولة، وإنما ينمو عليها الفطريات، والسموم التي تخلفها الفطريات وتسبب مشاكل ضخمة على الكبد.

- محاولة تذوق طعمها، فإذا وجدت طعمها تغيّر فاعلم أنها وصلت لأعلى معدل كارثي من وجود السموم الفطرية.

- حاول شراءها من مصادر موثوقة؛ لأن عادة لم تستخدم المواد الخام من الدرجة الأولى في صناعة حلوى مولد النبوي، مثل "الفولية أو السمسمية أو الحمصية وغيرها".

- عروسة أو حصان المولد عبارة عن عجينة سكرية، تعرضت لكل ملوثات الجو مثل الغبار والمعادات الثقيلة المنتشرة في الهواء، فلا يجب تناولها بأي حال من الأحوال،

- تعامل البعض على أن العروسة الحلوى جزء من السكر الذي يمكن إضافته إلى كوب الشاي كارثة كبيرة؛ لأنها احتوت على كل ميكروبات الجو، إضافة إلى أن المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق والكربون لاصقة عليها.