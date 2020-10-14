مستحضرات مكياج للمرأة المنشغلة جداً لتبدو بشرتها منتعشة على الفور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:41 مساءً - سواء كنت على موعد لحضور اجتماع عمل في الصباح الباكر أو تتحضرين لموعد غرامي أو تنتظرين مناسبة مهمة، فإن بشرتك تحتاج الى جرعة انتعاش فورية تجعلك تتمتعين بإطلالة مثالية في كافة الأوقات. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك مجموعة مستحضرات مكياج ضرورية للمرأة المنشغلة جداً التي تعاني من ضيق الوقت، لتبدو بشرتك منتعشة على الفور.



Giorgio Armani Luminous Silk Foundation

Giorgio Armani Luminous Silk Foundation





للحصول على بشرة منتعشة وحيوية وخالية من الشوائب، يعد كريم الأساس هذا من جيورجيو أرماني Giorgio Armani الحل الأسرع للمرأة المنشغلة، فهو يوفر للبشرة تغطية متوسطة ولمسة نهائية مشرقة خلال وقت قليل، حيث ينساب على البشرة بسلاسة لتحسين مظهرها وضمان ملمس حريري أكثر توهجاً وإشراقاً.

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Tom Ford Shade & Illuminate Highlighter & Shader Duet

Tom Ford Shade & Illuminate Highlighter & Shader Duet





يمنحك هذا الهايلايتر توهجاً رائعاً فور استخدامه، فضلاً عن أنه يعمل على إبراز ونحت وجهك بطريقة مثالية. يكفي أن تضعي القليل منه لتسليط الضوء على المناطق الجمالية في وجهك خلال ثوان قليلة.

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Glossier Stretch Concealer

Glossier Stretch Concealer



يمنح هذا الكونسيلر أو خافي العيوب Glossier Stretch Concealer، لمسة نهائية خفيفة وندية لمحيط العين بسرعة البرق، لا سيما إذا كنت تعانين من الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين.

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Victoria Beckham Bitten Lip Tint

Victoria Beckham Bitten Lip TintCaption



عندما تشعرين أن بشرتك مملة وباهتة ومتعبة، استخدمي مستحضر الشفاه من علامة فيكتوريا بيكهام. ضعي على شفتيك وعينيك ووجنتك، فهو يمنحك مظهراً منتعشاً ومتورداً بشكل فوري، نظراً الى تركيبته المغذية والمرطبة والمشبعة بحمض الهيالورونيك والسكوالين.

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Lancôme Monsieur Big Mascara Waterproof

Lancôme Monsieur Big Mascara Waterproof



توفر لك هذه الماسكرا من لانكوم، الحجم والطول المناسبين لرموشك لتنعمي بنظرات مشرقة رائعة فوراً، فهي تثبت على الرموش فلا تتلطخ أو تتقشر، كما أن تركيبتها فائقة حيث تجعل العين تبدو أكثر اتساعاً وسطوعاً.

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Caudalie Beauty Elixir

Caudalie Beauty Elixir



للحصول على لمسة سريعة من الإشراقة ولتبدو بشرتك أكثر ندية وتوهجاً، لا تترددي في استخدام Caudalie Beauty Elixir، فهو يضيء بشرتك ويهدئها ويخلصها من البهتان والتعب.

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