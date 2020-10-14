لماذا عليك جعل زيت الكافور جزءاً من روتين العناية بشعرك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:41 مساءً - يُعرف زيت الكافور باسم كابور، ويشيع استخدامه بشكل كبير في المنازل الهندية، وهو أحد المكونات التي تساعدك في التعامل مع الكثير من مشاكل شعرك، بما فيها تساقط الشعر وقشرة الرأس وجفاف فروة الرأس والشيب... لذلك، فإن إدخاله الى روتين العناية بشعرك يعد خطوة رائعة وضرورية لحل العديد من مشاكل الشعر التي تعانين منها.

وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز فوائد زيت الكافور للشعر وطرق الاستفادة منه في تعزيز صحة الشعر وتكثيفه وزيادة طوله.



أبرز فوائد زيت الكافور للشعر



- تأخير الشيب: إذا كنت تعانين من الشيب المبكر، فإن زيت الكافور هو الحل المثالي لك، إذ إنه علاج طبيعي للشيب بعيداً عن الصبغات الغنية بالمواد الكيماوية.

- محاربة القمل: يمتلك زيت الكافور رائحة قوية تساعد في قتل القمل.

- ينظف فروة الرأس ويعمل كمطهر للشعر.

- يعد استخدام زيت الكافور أفضل طريقة لاستعادة لمعان الشعر ونعومته وحيويته، إضافة الى أنه يساعد في تحسين ملمس الشعر.

- يعالج قشرة الرأس، من خلال مزجه مع عصير الليمون الحامض وتطبيقه على الشعر لمدة نصف ساعة.

- يعالج مشكلة تساقط الشعر من خلال مزجه مع زيت الزيتون وتطبيقه لمدة ساعة على الشعر.

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كيف تصنعين زيت الكافور في المنزل؟

زيت الكافور لعلاج تساقط الشعر



ضعي مقدار نصف كوب من زيت جوز الهند في وعاء على النار، وحين يصبح دافئاً أضيفي إليه قطعتين من الكافور. حركي المزيج الى أن يذوب كلياً، بعدها ضعيه جانباً واتركيه الى أن يبرد.

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زيت الكافور لتطويل الشعر

زيت الكافور لعلاج مشاكل الشعر



اخلطي كمية كافية من زيت الكافور مع بيضة مخفوقة بشكل جيد. وحين يصبح الخليط متجانساً، ضعيه على شعرك لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً بالشامبو وشطفيه بالماء الدافئ.

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زيت الكافور لعلاج فراغات الشعر

زيت الكافور لتعزيز صحة الشعر



إذا كنت تعانين من الصلع أو الفراغات في الشعر، امزجي كمية كافية من زيت الكافور وبذور الحلبة، وطبقي المزيج على فروة رأسك واتركيه لمدة ساعة كاملة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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