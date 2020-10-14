المعاطف الملونة صيحة خريف ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:41 مساءً - لا تغيب المعاطف الملونة عن بال المصممين في معظم المواسم، فلفتتنا العديد من التصاميم الرائعة للمعاطف الملونة في عروض الأزياء بموسم خريف 2020.



أضفت المعاطف الملونة لمسة من الحيوية إلى عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف 2020، وحرصت دور الأزياء على تقديم باقة تتميز بالفخامة والفرادة؛ ستضفي الكثير من المرح على اللوكات لفصل الشتاء.



مع بداية الموسم، لا بد أنكِ تستعدين الآن لتجديد أزيائك الشتوية في خزانتك، وطبعاً تأتي المعاطف على أول قائمة التسوق، لذا أردنا أن نطلعكِ على آخر موديلات المعاطف الملونة من عروض الأزياء لخريف 2020؛ لتستوحي منها ما يناسب شكل جسمك، ويمنحكِ إطلالة ساحرة.



معطف من شانيل Chanel

معطف من شانيل



معطف رائع باللون الأخضر الفاتح؛ يمنحكِ إطلالة أنثوية لا مثيل لها.



معطف من ميسوني Missoni

معطف من ميسوني



تصميم لافت للأنظار يحتوي على عدة ألوان شتوية تمنح الدفء والراحة.



معطف من جيفينشي Givenchy

معطف من جيفينشي



معطف باللون الأحمر القوي؛ لطلّة جريئة تأسر الجميع في مختلف المناسبات.

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معطف مارك جايكوبز Marc Jacobs

معطف مارك جايكوبز



معطف باللون الزهري الناعم يليق بالمرأة التي تحب البساطة.



معطف هيرمس Hermes

معطف هيرمس



تصميم باللون البرتقالي وقصة عصرية، يمكن اعتماده في المناسبات النهارية.



لإتقان طلّة المعاطف الملونة، عليكِ تنسيق إكسسوارات مناسبة تحافظ على جمال إطلالتك وتميزها، لذلك يمكنك اتباع النصائح التالية للمزيد من التألق:

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نصائح لإكمال طلّة المعاطف الملونة:



- عند اختيار شكل ولون الحقيبة التي سترتدينها، اعلمي أن لديك كامل الحرية في الاختيار، ولكن يجب فقط ألا تختاري لوناً غير لائق مع لون المعطف.

- بالنسبة للأحذية، ننصحكِ باعتماد جزمات منخفضة الكعب، أو أحذية رياضيّة التصميم مع المعاطف الملونة، فهي تمنحك لوك عصرياً وشبابياً.

- يمكنكِ ايضاً ارتداء شال صوفي يلتف حول الرقبة ويمنحكِ الدفء مع المعطف الملون، فهو قطعة تزيد لمسة من التألق إلى اللوك.

- لا تنسي النظارات الشمسية التي تعتبر من أهم الإكسسوارات التي تلفت الأنظار، فيمكنكِ ارتداء نظارات ذات إطارات تليق بشكل وجهك، ويفضل ألا تكون ملونة؛ لكي تسلطي الضوء على المعطف، ولكي لا تظهري أيضاً بطلّة مبالغ فيها.

الجدير بالذكر عن هذه المعاطف هو أنكِ تستطيعين بلمسة واحدة أن تحصلي على لوك لافت، فكل ما عليكِ القيام به هو اختيار أزياء لافتة وبسيطة، ومن ثم إضافة هذا المعطف الملون بستايل مميز، وتنسيق إكسسوارات تجعل من إطلالتك أنيقة ولافتة أينما كنت.

لذلك لا تترددي، واعتمدي المعاطف الملونة هذا الموسم؛ لتتألقي أكثر وأكثر.

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