عرض أزياء فيرساتشي لربيع وصيف 2021 من أسبوع الموضة في ميلانو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:41 مساءً - يبدو أنّ دار فرساتشي تعلّمت الكثير وخاضت مرحلةً من التأمّل الذاتي خلال فترة الحجر، لأن المجموعة الجديدة التي أطلقتها يمكن وصفها بدقة بأنها مراجعة للذات، فما قبل زمن الكورونا ليس كما بعده. نظمت دار فرساتشي عرضها لمجموعة ربيع وصيف 2021 من وحي حضارة الأتلنتس وبقايا معالمها ضمن أسبوع الموضة في ميلانو بحضور الموظفين فقط، وبثت الدار العرض رقمياً على مواقع الدار.



تابعي المزيد:صيحة الأزياء بالطبعات تستكمل رواجها ضمن خطوط موضة خريف 2020

8

تمحور العرض على اللون الأزرق بكل تموجاته وتداخلاته اللونية، فلنتأمل المحيط الذي تتراوح ألوانه ما بين الأزرق الباستيل والثلجي مروراً بالإنديغو المحلي والأخضر المائي، ليصل الى الأزرق الليلي القاتم. وقد زخرفت المصمّمة والمؤسسة دوناتيلا فرساتشي التصاميم بأكسسوارات بحرية من صدف عاجي ونجمة البحر والمرجان البرتقالي، وهي أنماط تذكّرنا بما اعتاد عليه الراحل المؤسس جياني فرساتشي.

تنوّعت الأزياء ما بين سراويل وفساتين وأطقم من القصير الى الطويل منها وتميزت بتطبيعات حيوية مستوحاة من عمق المحيط، فتحولت امرأة فرساتشي إلى حورية ترتدي من عجائب المحيط .وتكيفت التصاميم مع خطوط وأشكال مخلوقات المحيط الهندسية وتضاريس الرمال وسط عمق البحار. هناك الكثير من الكشاكش والطبقات التي تبدو وكأنها دوامة في عرض المحيط، وهناك تنانير تنسدل كالشلال أو كحركة الأمواج وقد أعجبتنا تلك الحقائب التي تشبه حلوى العصيدة fortune cookies التي تجلب الحظ السعيد.