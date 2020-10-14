عرض أزياء برادا لربيع وصيف 2021 من أسبوع الموضة في ميلانو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:41 مساءً - قدمت ميوتشيا برادا بإدارة مديرها الإبداعي الجديد راف سيمونز مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2021 ضمن اسبوع ميلانو للموضة. منذ توليه مهامه عصفت الكورونا بالعاصمة الإيطالية وسيناريو الموت ضيق من آفاق هذا التعاون الذي عوّلت عليه الدار. لذا وعوضاً عن غقامة احتفال بالنجموعة اكتفت الدار بعرض معلّب حفاظاً على السلامة العامة. تضمنت المجموعة أربعين زياً وجرى البث الرقمي على الموقع الرسمي للدار. لقطات الكواليس تم استبدالها بدردشات مع كل من المؤسسة ميوتشيا والمبدع راف سيمونز. اعتمدت الدار على الألوان بتقنية COLOR BLOCK واستوحت من تسعينات القرن الماضي السراويل والتونيك الخالي من الأكمام المزدان بالمثلث الشهير الذي بات شعاراً للدار. ولفتتنا الأحذية المقفولة المزدانة بمربعات من الألوان القوية المتناقضة.

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لعل القاسم المشترك ما بين المصمم والمؤسسة هو حبهما للتصاميم الهندسية من حيث القطع الضخمة كالمعاطف والشرائط الأنثوية البارزة التي كان راف يتفنن بها خلال عمله لدى جيل ساندر في العام 2012.

وقد حافظت الدار على التطبيعات الشهيرة المميزة لديها والتي تعود الى منتصف التسعينات وراينا السترات الصارخة والتنانير الطويلة والفساتين الحريرية التي تتميز بقصات هندسية والبلوزات ذات الياقة العالية التي رايناها لدى المصمم خلال عمله مع كالفن كلاين