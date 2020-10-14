للمحجبات.. إليكن أبرز الأفكار لإطلالة مريحة وعملية في الجامعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:41 مساءً - تفضِّل الفتيات الشابات التسوق في كل فترة منذ بداية العام الدراسي لاختيار ملابس الجامعة، ولا سيما الفتيات الجامعيات المحجبات؛ حيث يواجهن بعض الصعوبة في اتباع خطوط الموضة لملابس مريحة وأنيقة تناسب يومهن، لذا نقدِّم لكِ فيما يلي تنسيقات عملية مع الحجاب من مدونات الموضة؛ لتلهمك مظهرًا مريحًا طوال ساعات وجودك في الجامعة.

خيارات بنطلونات الجينز في الجامعة

خيارات بنطلونات الجينز في الجامعة

تفضِّل الفتيات الشابات ارتداءَ بنطلونات الجينز في مظهرهن اليومي للحصول على إطلالة أنيقة ومريحة في الوقت ذاته، ومن وحي مدونات الموضة نلهمك عدة خيارات يمكنك اعتمادها في الجامعة، حيث ارتدت سارة الدهيم بنطالَ السكيني الأزرق مع بلوزة بيضاء ناعمة وبلوزة بنية مزينة بربطة للخصر وقَصَّة مميزة في الأكمام، وأكملت أكسسوارات الإطلالة بالبني والأبيض، وظهرت في إطلالة أخرى ببنطال الجينز الفاتح مع قميص زهري طويل أكملته بحزام أسود للخصر لمظهر بسيط وأنثوي، كما أطلت سارة ببنطال الجينز السكيني مع بلوزة سوداء طويلة مزينة بأزرار وحزام للخصر، بينما تألقت أسرار السعيد ببنطال الجينز الواسع مع قميص أبيض عملي مصمم بأكمام منفوخة، وزينت مظهرها بالأسود والأحمر لخيار كلاسيكي أنيق.

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إطلالات مريحة وعملية بالبنطلونات السوداء

إطلالات مريحة وعملية بالبنطلونات السوداء

تحرص الكثيرات من النساء على اختيار البنطلونات السوداء لمنحهم مظهرًا محتشمًا وخافيًا لملامح الجسم، لذا نسقت أسرار السعيد بنطالًا أسود واسعًا مع قميص طويل مزين بتدرجات اللون البني، وأكملت مظهرها بحزام أسود للخصر وأكسسوارات سوداء، بينما اختارت فاطمة بنطالًا أسود ضيقًا مع بلوزة طويلة سوداء مزينة بنقط بيضاء ناعمة، وأكملت مظهرها بالأسود والأبيض، وفي إطلالة أخرى جاءت فاطمة ببنطال أسود مع بليزر وحقيبة باللون البني وحجاب وبلوزة باللون الأبيض، لتمنح إطلالتها مظهرًا حياديًّا أنيقًا ومريحًا، وتزينت سارة الدهيم ببنطال واسع أسود مع معطف بيج مصمم بجيوب وربطة للخصر، وأكملته ببلوزة وحجاب باللون الأسود لخيار مريح ومناسب لكل الفتيات.

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تنسيقات التنورة في الجامعة من مدونات الموضة

تنسيقات التنورة في الجامعة من مدونات الموضة

تمنح التنورة مظهرك إطلالة عملية مريحة ومحتشمة، لذا أطلت أسرار السعيد بتنورة سوداء واسعة مع قميص أبيض مخطط طوليًّا بالكحلي، وجملت مظهرها بحجاب وحقيبة باللون الأبيض، بينما اعتمدت فاطمة على التنورة السوداء المصنوعة من القطن مع بلوزة سوداء مزينة بكتابات بيضاء لخيار عملي مريح ويخفي عيوب الجسم، ولتمنح مظهرها إضافة ناعمة فقد اختارت حذاءها وحجابها باللون الأبيض.

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البنطلونات البيضاء في الجامعة بأسلوب سارة الدهيم

البنطلونات البيضاء في الجامعة بأسلوب سارة الدهيم

تعتمد الفتيات على البنطلونات البيضاء لمظهر عملي مميز، لذا ظهرت سارة الدهيم ببنطال أبيض واسع مع بلوزة كحلية ناعمة مصنوعة من الجينز الخفيف، وأكملت مظهرها بحجاب وحقيبة وبلوزة باللون الأبيض لخيار مميز في الصباح، وفي إطلالة أخرى ارتدت سارة بنطالًا أبيض ضيقًا مع بلوزة رمادية مصممة بقصة ناعمة في الخصر، وأكملت مظهرها بحجاب وكعب باللون الأبيض.