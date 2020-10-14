فيديو.. دعاء فاروق ترد على ادعاءات فبركة مكالمة السحر: ربنا يحاسبني

علاقات و مجتمع

ردّت الإعلامية دعاء فاروق على ما تردد بشأن فبركة مكالمة السيدة التي استعانت بالسحر كي تتزوج برجل، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، في تعليق أرفقته بصورة استخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كـ"ستيكر، وكوميك"، لردود أفعالها على المكالمة.

وكتبت دعاء فاروق: "لم أتخيل كل ردود الأفعال اللي جت علي الحلقة إياها بتاعة السحر للست إياها، منهم من قال وهو واثق قوى اننا مفبركين المكالمة، وهو الشيء الذي لم يحدث وربنا عالم ويحاسبني على مدى صدقي من عدمه.. ثم أنا خيالي مهما كان واسع ومؤلفة جبارة مش هعرف أعمل السيناريو الجبار المذهل ده، كنت اطلعها ندمانة طيب عشان يبقي الموضوع دراماتيكي مؤثر، ده قلب موجة كوميدي والناس ضحكت عليه وعملوا نكت وإفيهات أكتر من العظة اللي المفروض ياخدوها".

وأضافت: "أما بخصوص الريأكشنات، فأنا مش قادرة أفهم هي كان فيها إيه عشان يحصل كم ردود الأفعال الرهيب حواليها بالشكل ده، لدرجة إن الناس فرغوها وعملوها ستيكرز وإيموجيز وصحيت لقيت كل الناس باعتينهالي".

ووجّهت دعاء الشكر لجمهورها على الاهتمام بالحلقة، قائلة: "مشكرين على كل هذا الاهتمام بالحلقة اللي تعدت 7 ملايين مشاهدة في أقل من يومين، الغريب هو كمية القصص الحقيقية من ناس اعرفهم شخصيا اللي اتعملهم سحر وبعتوا حكولي وقائع عجب العجاب، شكلنا هنكمل الملف ده لأن فيه مصايب كتير".

واختتمت، "أخيرا نداء لأم محمد، يا رب تتوبي بجد، لأن لو موصلكيش بعد كل ده إنك عاملة مصيبة سودا ولازم تندمي ندم عمرك، يبقى الناس عندهم حق يشنوا عليكي وعلي اللي زيك كل الهجوم ده".

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تفاصيل مكالمة السحر

وكان فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه الإعلامية دعاء فاروق خلال برنامجها وهي تستمع لمشكلة متصلة لنحو 3 دقائق، لتصدمها بعد ذلك برد ناري.

المقطع المصور أثار سخرية الكثيرين، بين من ظنوا تلك المتصلة كائن خبيث، حيث تلقت مئات التعليقات من الشتائم والسباب.

في بداية حديثها، قالت المتصلة إنّها أجرت سحرا لرجل كي تأخذه من زوجته، وبالفعل نجحت في ذلك وطلق زوجته وتزوجها خلال أيام، عاشت معه أيام رغيدة وأنجبت منه توأما، لكنه فجأة هجرها دون سبب.

وطوال حديث المتصلة بدت على دعاء فاروق علامات التعجب مما تسمع، إذ قالت المتصلة إنّها ذهبت للشيخ الذي عمل لها السحر: "قالي اتفك لوحده من عند ربنا، وعشان كدة مبقاش طايقني ولا طايق العيال".

ولم تكن تلك المشكلة الوحيدة التي روتها المتصلة، فقد فاجئت دعاء فاروق بأنّها كانت على علاقة برجال آخرين عبر الهاتف فقط خلال زواجها: "وخايفة يكون جوزي عرف ولا شك فيا ولا قرر إنه يبيعني عشان كدة، وخايفة يفضحني قدام الأولاد".

ورغم شكوك الزوجة إلا أنّها أقرت بأنّ زوجها على علاقة طيبة بها وبأولاده: "المشكلة إن كل ما أطلب منه فلوس أو أي حاجة للأولاد أو ليا بيعملها على طول من غير تردد، لكن المشكلة مبيشوفش الأولاد خالص خايفة يكون شاكك إنهم مش ولاده".

وجاء رد دعاء فاروق ناريا، إذ وجّهت سؤالًا للمتصلة: "وهم فعلا دول ولاده يا أم محمد ولا لأ؟".

الفيديو أثار سخرية وجدل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنّه أعيد نشره نحو 24 ألف مرة، وحصد آلاف التعليقات والإعجابات.

وكان من بين التعليقات على الفيديو: "والله أنا مش عارفة أضحك ولا أعيط ولا أخاف، الخلاصة حسبي الله ونعم الوكيل في أي شخص يدخل بين اتنين".