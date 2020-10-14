كمامة والزيارة ممنوعة.. كواليس تعامل أسرة محمود ياسين معه أثناء كورونا

علاقات و مجتمع

فرضت جائحة كورونا، كثير من القيود على الأسر المصرية، إذ منعت البعض من رؤية بعضهم رغم كونهم في نفس المكان، ما أثر على حياة أسرة الفنان محمود ياسين، إذ حُرموا من لقائه مؤخرا، حتى رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عامًا.

وكانت رانيا، ابنة الفنان الراحل، كشفت كواليس تعاملهم معه في ظل كورونا، خلال مداخلة عبر "سكايب"، في برنامج "السفيرة عزيزة" على فضائية Dmc، قائلة: "انتهيت من تصوير مشاهدي في مسلسل فلانتينو، قبل انتشار فيروس كورونا بـ15 يوم، مكنتش بنزل لأني شخصية بسيطة فوق ما أي حد يتصور، وكان هيبقي بالنسبة لي مشكلة كبيرة، لو كنت بنزل التصوير، لأن شخصيتي بسيطة وبتعامل مع الجميع".

رانيا محمود ياسين:كنت بقف اكلم أسرتي من الشباب بسبب كورونا

وأضافت رانيا أنّها كانت خائفة على والدها الفنان محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة، ما جعلها تنعزل عن رؤيتهم لفترة: "مبروحش هناك كتير، رغم أنهم ساكنين قريب مني، وبينا حيطة بس، وبدخل من باب الجنينة، وأقف أكلمهم من الشباك ومبدخلش البيت بسبب فيروس كورونا المنتشر".

"والدتي مكنتش بتدخل حد البيت، وعاملة علينا حظر".. بهذه العبارة تابعت رانيا محمود ياسين، كواليس تعامل أسرتها مع فيروس كورونا، قائلة: "بابا بيبقى قاعد يقولنا إيه الأوفر اللي أنتِ فيه ده، بتكلميني من الشباك ليه؟، ما تدخلي، ولما أقوله خايفة بيرد ما أنتِ لابسة الكمامة".

شهيرة منعت أبنائها من رؤية والدهم: محدش بيدخل عندي نهائي

وكانت الفنانة شهيرة، تحدّثت عن الإجراءات التي اتبعتها فور تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل منزلها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج التاسعة، خلال أغسطس الماضي، قائلة: "محدش بيدخل عندي نهائي من 5 أشهر، عمرو قالي أنا عايز أشوف أبويا قولتله أنت مخالط، قال ما إحنا لازم نعيش الحياة وموضوع كورونا مطول وناخد بالإجراءات الاحترازية، قولتله أوك مقولتش حاجة بس من بعيد، بخليهم شوفوه وهما لابسين الكمامة من بعيد أوي أوي".

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وتابعت الفنانة: "رانيا سمحت لها امبارح تشوفه من بعيد، يعني كانت هي في الجنينة وإحنا في الليفينج جوا".

وفاة محمود ياسين

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، عبر حسابه على الرسمي على فيس بوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بزغ نجم الراحل فنيا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، ولم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية "أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، والعصيان".

وولد الفنان محمود ياسين في 2 يونيو 1941، بمدينة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وعُيّن ياسين في المسرح القومي، وبدأ رحلته في البطولة بمسرحية "الحلم"، تأليف محمد سالم وإخراج عبدالرحيم الزرقاني، بعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشبة المسرح القومي، حيث قدم على خشبته أكثر من 20 مسرحية أبرزها "وطني عكا، عودة الغائب، واقدساه، ليلة مصرع غيفارا، ليلى والمجنون"، وتولى إدارة المسرح القومي لمدة عام ثم قدم استقالته.

وشارك في العديد من الأعمال الفنية مثل "ماما في القسم، وعد ومش مكتوب، السماح، سلالة عابد المنشاوي، التوبة، بابا في تانية رابع، حكاوي طرح البحر، ثورة الحريم، اللؤلؤ المنثور، العصيان، سوق العصر، حديقة الشر، العشق الإلهي، حلم آخر الليل، خلف الأبواب المغلقة، رياح الشرق، أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، عزبة المنيسي، أيام المنيرة، أهل الطريق، سور مجرى العيون، كنوز لا تضيع، اليقين، مذكرات زوج".