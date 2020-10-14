ياسمين عن اتهام متابعة لها بالغرور: التناكة عندي فظيعة ماقولكيش

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ياسمين علي، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورا لمجموعة من إشادات الجمهور بأدائها خلال الندوة التثقيفية الأخيرة للقوات المسلحة، التي غنت خلالها، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمنت الإشادات الجمهور ومتابعي الفنانة: "حقيقي أنتِ صوت يستحق كلام من دهب، والله العظيم انتي رقي الفن الأصيل وتفاؤل لكل قلب، بسمع صوتك بطمن إن الدنيا لسه بخير وإن الأحلى ديمًا جاي شكرًا للصوت المصري السبب في إسعاد قلوب كل المصريين".

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رغم الإشادات والتعليقات الإيجابية التي تتلقاها الفنانة ياسمين علي، إلا أنّ الأمر لم يخل من التعليقات والانتقادات السلبية، إذ اتهمتها إحدى المتابعات بالغرور، قائلةً: "صوت جميل جدًا جدًا ما شاء الله، بس عندك شوية غرور وتناكة شوية، لو مفيش التناكة دي هتبقي جميلة جدًا".

وجاء رد تعليق الفنانة ردًا على اتهام معجبة لها بالغرور: "يالهوي ده أنا مغرورة غرة، والتناكة عندي يا نهاري فظيعة بقى ما قولكيش، ببقى ببص عالناس بطرف عيني كده، عارفة أنتِ البصة اللي هي كدة دي، أهي هي دي".

يُذكر أنّ ياسمين علي شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "النهاية"، من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي تامر مرسي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ.

ياسمين على هي مغنية مصرية، ولدت في محافظة البحيرة ثم انتقلت إلي مدينه الاسكندرية، تعمل صولست بدار الأوبرا المصرية وممثلة في فرقة الفنان محمد صبحي، ظهرت علامات الغناء عليها في سن صغير، حين شعروا والديها بموهبتها الفطرية، والحقوها بقصر ثقافة الحرية، وكانت أول حفلة لها وهى في سن 8 أعوام كانت في افتتاح قصر ثقافة الأنفوشي، حتى دخلت معهد الموسيقى العربية لمدة عام واحد، وتوالت الحفلات بعدها بالإسكندرية حينما كانت صغيرة.