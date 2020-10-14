أصيب به قبل وفاته بأيام.. كل ما تريد معرفته عن مرض محمود ياسين

صحة

غيّب الموت الفنان الراحل محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر معاناته مع المرض عن عمر ناهز 79 عامًا، استلزم نقله لأحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج.

وقرر الأطباء احتجازه داخل غرفة العناية المركزة، عقب معاناته من الالتهاب الرئوي الشديد قبل وفاته بأيام، بحسب مصدر لـ"الوطن".

ويُقدم هُن كل ما تريد معرفته عن مرض الالتهاب الرئوي، وفقًا لموقع "مايو كلينيك" الطبي.

أعراض الالتهاب الرئوي

العرض الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي هو ضيق التنفس الذي قد يكون مصحوبًا بسعال جاف.

في حال عدم الكشف عن الالتهاب الرئوي أو تركه بلا علاج، قد تصاب تدريجيًا بالتهاب رئوي مزمن قد يسبب تندبًا (تليفًا) في الرئتين.

علامات الالتهاب الرئوي المزمن وأعراضه

ضيق النفس.

سعال.

الإرهاق.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المقصود.

أسباب الالتهاب الرئوي

يحدث الالتهاب الرئوي عندما تتسبب مادة مهيجة في حدوث التهاب في الحويصلات الهوائية الدقيقة في الرئتين، ويسبب الالتهاب صعوبة في مرور الأكسجين عبر الحويصلات الهوائية في مجرى الدم.

ترتبط العديد من المهيجات بالالتهاب الرئوي وتتنوع بين الفطريات المحمولة بالجو لأدوية العلاج الكيميائي، لكن تظل المادة الأساسية المسببة للالتهاب غير معروفة بالنسبة لمعظم الناس.

للأدوية كذلك عاملا مسببا للمرض، فيمكن للعديد من الأدوية أن تسبب الالتهاب الرئوي بما في ذلك المضادات الحيوية والعديد من أنواع العلاج الكيميائي والأدوية التي تحافظ على انتظام نبض القلب، ويمكن لجرعة زائدة من الأسبرين أن تسبب الالتهاب الرئوي.

كما أنّ التعرض المتكرر لبعض الفطريات والبكتيريا، قد يسبب التهابا في الرئتين، تحمل أصناف محددة من الفطريات المرتبطة بالالتهاب الرئوي اسم مستعار، مثل "رئة المزارع" أو "رئة حوض الاستحمام الساخن".

Advertisements

وللطيور دخل في الإصابة بالعدوى، إذ يعتبر التعرض للريش أو براز الطيور سببًا شائعًا للالتهاب الرئوي.

وقد يُصاب الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي على الصدر بالتهاب رئوي، مثل ذلك الذي يُجرى في حالة سرطان الثدي أو الرئة، ويمكن للالتهاب الرئوي أن يحدث بعد العلاج الإشعاعي للجسم بالكامل، والذي يُعد ضروريًا لإعداد شخص لزرع النخاع العظمي.

عوامل الخطر

المهن أو الهوايات

تنطوي بعض المهن والهوايات على مخاطر عالية للإصابة بالتهاب رئوي، بما في ذلك:

الزراعة

العديد من أنواع العمليات الزراعية تعرض العمال إلى ضباب من الرذاذ والمبيدات الحشرية، كما أنّ استنشاق الجزيئات المحمولة عبر الهواء من القش المتعفن، أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي المهني، كما يمكن استنشاق الجزيئات المتعفنة أيضًا في أثناء حصاد الحبوب والتبن.

التعامل مع الطيور

غالبًا ما يتعرض عمال الدواجن، والأفراد الذين يربون الحمام أو يقومون بتسمينه، إلى الفضلات، والريش، وغيرها من المواد التي قد تسبب التهابًا رئويًا.

أحواض المياه الساخنة وأجهزة الترطيب

قد تؤدي حالات العفن في أحواض المياه الساخنة إلى الإصابة بالتهاب رئوي؛ لأن تأثير الفقاعات ينتج ضبابًا يمكن استنشاقه، كما أنّ أجهزة الترطيب المنزلي مخزن آخر شائع للعفن.

علاج السرطان

قد تسبب بعض أدوية العلاج الكيميائي التهابا رئويا، وقد يؤثر العلاج الإشعاعي على الرئتين، ويزيد مزج الاثنين من خطر الإصابة بمرض الرئة غير القابل للانعكاس.

مضاعفات الالتهاب الرئوي

يمكن للالتهاب الرئوي الذي يزول دون ملاحظة أو دون علاج أن يسبب تلفًا بالرئة لا يمكن شفاؤه.

في الرئتين العاديتين، تتمدد الحويصلات الهوائية بالرئتين وتسترخي مع كل نفس، ويمكن للالتهاب المزمن الذي يصيب النسيج المبطن لكل حويصله هوائية أن يؤدي إلى تليف الحويصلات الهوائية وتصبح أقل مرونة، حيث تصبح متيبسة مثل إسفنجة جافة، ويطلق على هذه الحالة التليف الرئوي، في الحالات الشديدة، يمكن للتليف الرئوي أن يسبب فشل القلب وفشل التنفس والوفاة.

عمرو محمود ياسين يعلن وفاة والده

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، عبر حسابه على الرسمي على فيس بوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بزغ نجم الراحل فنيا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، ولم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية "أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، والعصيان".

وولد الفنان محمود ياسين في 2 يونيو 1941، بمدينة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وعُيّن ياسين في المسرح القومي، وبدأ رحلته في البطولة بمسرحية "الحلم"، تأليف محمد سالم وإخراج عبدالرحيم الزرقاني، بعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشبة المسرح القومي، حيث قدم على خشبته أكثر من 20 مسرحية أبرزها "وطني عكا، عودة الغائب، واقدساه، ليلة مصرع غيفارا، ليلى والمجنون"، وتولى إدارة المسرح القومي لمدة عام ثم قدم استقالته.

وشارك في العديد من الأعمال الفنية مثل "ماما في القسم، وعد ومش مكتوب، السماح، سلالة عابد المنشاوي، التوبة، بابا في تانية رابع، حكاوي طرح البحر، ثورة الحريم، اللؤلؤ المنثور، العصيان، سوق العصر، حديقة الشر، العشق الإلهي، حلم آخر الليل، خلف الأبواب المغلقة، رياح الشرق، أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، عزبة المنيسي، أيام المنيرة، أهل الطريق، سور مجرى العيون، كنوز لا تضيع، اليقين، مذكرات زوج".