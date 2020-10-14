رأي الشرع والقانون في الزواج من بوذية: لا يجوز

فتاوى المرأة

اشترطت الشريعة والقانون للاعتراف بالزواج، أن يكون الزوجة بمسلمة أو كتابية، وغير ذلك لا يمكن للمسلم الزواج منها.

وتلقت دار الإفتاء سؤالا، جاء فيه: "أود أن أعرف حكم الإسلام في رجل مسلم غير عربي ويعيش في بلد غير عربي، وهو متزوج بامرأة بوذية، ولهم أبناء، هل بعد ما زال مسلمًا أم أنّ هذا كفر؟".

وأجاب الدكتور أحمد الطيب، مفتي الجمهورية الأسبق، وشيخ الأزهر، قائلا: "هذا الرجل ما زال مسلمًا طالما لم يصدر منه ما يخرجه عن الإسلام من قول أو فعل يتعارض مع المعلوم من الدين بالضرورة، وزواجه بامرأة بوذية لا يخرجه عن الإسلام، وإن كان هذا الزواج محرمًا شرعًا؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة إلا إذا كانت كتابية يهودية أو مسيحية، أما غير الكتابية فلا يجوز شرعًا للمسلم أن يتزوج بها، وزواجه بغير المسلمة والكتابية غير صحيح. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

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وقبل 10 سنوات، رفضت محكمة الأسرة توثيق عقد زواج بين مصري وصينية لكونها بوذية، وكان المصري سافر للعمل في الصين وتعرف على إحدى الصينيات وارتبط بها، وقرر أن يتزوجها، فلجأ إلى العقد العرفي كحل مؤقت، وعاش معها لسنوات هناك، وحين عادا إلى القاهرة، قرر الزوج توثيق العقد العرفي، لكن المحكمة رفضت لأن زوجته الصينية تدين بـ"البوذية".

وذكرت محكمة الأسرة فى حيثيات حكمها، أنّ رفض إثبات الزواج يستند إلى الشريعة الإسلامية، التي تقضي بعدم جواز زواج المسلم من غير أهل الكتاب وفقا لنص المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض الأوضاع.

وتعتبر البوذية رابع أكبر ديانة في العالم بعد المسيحية والإسلام والهندوسية، ويصل تعداد أتباعها إلى أكثر من 520 مليون نسمة، أي أكثر من 7% من سكان العالم. ويعرف أتباعها باسم البوذيون، وجذر كلمة بوذية تأتي من كلمة البوذية نسبة إلى مؤسسها غوتاما بودا. تم تأسيسها عن طريق التعاليم التي تركها بوذا 'المتيقظ".

ونشأت البوذية في شمالي الهند، وانتشرت تدريجيا في أنحاء آسيا، والتيبت في سريلانكا، ثم إلى الصين، ومنغوليا، وكوريا، فاليابان.