جومانا مراد تكشف سبب عدم إعلان حملها: أخاف من الحسد

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة السورية جومانا مراد عن خوفها من الحسد، وكذلك عن حياتها الشخصية، في مقابلة ببرنامج "لايت شو"، والمذاع على فضائية الحياة.

وقالت جومانا مراد، إنَّها كثيرا ما تخشى الحسد، وكان هذا ضمن أسباب عدم إعلانها عن حملها، إضافة إلى خوفها من تأثير الحمل على العمل الدرامي الذي تقوم به، وأن يقيدها، لكنها في الوقت ذاته تؤمن بأن "الله خير حافظا".

وأضافت مراد، أنَّه بعد الولادة يجب أن تهتم برشاقتها واستعادة قوامها مرة أخرى، حيث إنَّ اهتمامها بصحتها ورشاقتها بعد الولادة من متطلبات عملها كفنانة، مشيرة إلى أنها رزقت بتوأمٍ بعد سنوات من إنجاب طفلها الأول.

وتشارك جومانا مراد في فيلم جديد للمنتج والمخرج وائل عبدالله، ولم يتم الاستقرار على اسمه النهائي (يوم 13 أو القصر الملعون)، وهي سعيدة بالعمل مع وائل عبد الله، الذي تعاونت معه في السابق في فيلم "الحفلة".

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وكشفت مراد في حوارها ببرنامج "The Insider بالعربي، أنها وضعت توأمها "علي" و"ديانا" قبل يومين من الشهر السابع، بعد سفرها للولايات المتحدة الأمريكية مباشرة.

وأضافت جومانا، أنها كانت قلقة من أن تلد في الطائرة، وأن توأمها الآن بصحة جيدة.

ورزقت من قبل الفنانة جومانا مراد بابنها الأكبر محمد.

وجومانا صاحبة الـ46 عاما تزوجت 4 مرات، حيث كانت المرة الأولى من المخرج التليفزيوني السوري "نجدة أنزور"، ولكنها أقامت دعوى خلع بعد زواج دام أكثر من 3 سنوات، ثم تزوجت من رجل أعمال سوري، وهو الزواج الذي انتهي أيضا بالطلاق، إلا أنها لم تنجب في أي منهما.

أما الزيجة الثالثة فكانت من المحامي الأردني "ربيع بسيسو" في أبريل 2013، وأقيم عقد القران في فيلتها الخاصة بمنطقة العريش في مصر، وفي فبراير 2019 أعلنت إنجاب مولودها الأول الذي وضعته كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت تتواجد هناك قبل عدة أشهر من ولادتها.