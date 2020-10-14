هكذا تحاربين تجاعيد البشرة والخطوط الرفيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

ترغب المرأة في الحصول على بشرة مشدودة ونضرة طوال الوقت، غير أن التجاعيد والخطوط الرفيعة، التي تظهر على البشرة هي عملية طبيعية تحدث للجميع حتى أكثر النساء حرصا على اتباع روتين العناية الصارم والمستمر للعناية بالبشرة وبصحتها.

والخبر السار هو أنه يمكن بفضل المنتجات الحديثة والمتطورة في العناية بالبشرة التخفيف من حدة هذه الخطوط وتنعيمها بشكل كبير وبسهولة ويسر.

ومع كثرة المعروض من منتجات مقاومة علامات التقدم في العمر، والذي يزعم الكثير منها أن البشرة ستبدو أصغر بعشر سنوات في يوم واحد، قد تجد المرأة صعوبة في اختيار المنتج الصحيح. ولكن ما ينبغي البحث عنه بالفعل هو المكونات، التي أثبتت فعاليتها مع مرور الوقت، والتي تتناسب مع جميع أنواع البشرة من مختلف الأعمار مثل مضاد الأكسدة CoQ10.

ويتواجد مركّب CoQ10 في كل خلية من خلايا الجسم، وهو أساسي لإنتاج الطاقة. ويتسبب التقدم في العمر إلى جانب التوتر في الإبطاء من إنتاج مضاد الأكسدة CoQ10، ولذلك نحتاج إلى تدعيم مستويات الإنتاج عن طريق إما حقن أو وضع CoQ10 بشكل خارجي على البشرة.

وبوصفه مضاد من مضادات الأكسدة الطبيعية يساعد CoQ10 على منع التلف، الذي تسببه العناصر المؤكسدة للبشرة، والتي تعرف بالجذور الحرة، وكذلك يساعد على توحيد لون البشرة وزيادة ترطيبها، وتهدئتها وجعلها ناعمة وملساء، ولذلك فهو يناسب جميع أنواع البشرة (حتى الحساسة)، ويعد إضافة فعالة لروتين العناية المتّبع بالبشرة.

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إليك بعض أقنعة الوجه المضادة للتجاعيد الأكثر تفضيلا من Skin Republic، والتي تحتوي على مضاد الأكسدة :CoQ10

- قناع الكافيار ومضاد الأكسدة CoQ10 من Skin Republic يحتوي على مستخلصات الكافيار الخالصة، ويعد معالجا مركزا لإصلاح بشرة الوجه التالفة. وتعمل مكوّنات القناع الفعّالة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية على تجديد الخلايا وتقويتها وتغذيتها وحمايتها وترك البشرة مرطّبة مع إطلالة أكثر صحة ونضارة.

ويحفّز السيروم المعالج في قناع الوجه بالكافيار ومضاد الأكسدة CoQ10 مرونة البشرة، كما تساعد هذه المكوّنات بالإضافة إلى مستخلص نبات ويتش هازل المعروف بفوائده للبشرة على حمايتها وتهدئة الاحمرار لتمنحها مظهرا شابا متألقا.

- قناع الوجه الغني ببروتين الخلايا الجذعية النباتية من Skin Republic يعد منتجا لا غنى عنه لمقاومة علامات التقدم في العمر؛ حيث يعمل القناع على تجديد وتنشيط البشرة عن طريق تحسين مظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد العميقة بفوائد بروتين الخلايا الجذعية النباتية.

ويساعد مكوّن CoQ10 في القناع كمضاد للأكسدة على تقليل علامات التقدم في العمر ليمنحك بشرة نضرة ومتجدّدة بإطلالة الشباب.