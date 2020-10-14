نهاد أبو القمصان عن "مرشحة الموز": لو عاوزة تشيل جزم يبقى بعيد عن البرلمان

علاقات و مجتمع

هاجمت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أصغر مرشحة لمجلس النواب "وفاء صلاح الدين"، والمعروفة اعلاميًا ب "مرشحة الموز".

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وقالت "أبوالقمصان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"،إنها تصفحت صفحة المرشحة ورأتها قامت بمشاركة جميع الأخبار التي صرحت بها، مؤكدة أن تصريحات المرشحة تدخل في نطاق الجرائم، ولابد من التحقيق من السلطات المعنية في هذه التصريحات، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق معها واستبعادها بسبب تصريحاتها خاصة تصريحها عن رفع أحذية الرجال فوق رأسها.

وأضافت نهاد ابو القمصان، إلى أن تصريحات المرشحة تحرض على العنف وتحمل إهانات ضد المرأة ، لافتة إلى أنه لا يوجد شيء ينص على أن المرأة تحمل جزمة زوجها فوق رأسها، مضيفة: "إيه قلة القيمة دي".

وتابعت: الناس بتترشح لأسباب متعددة، مردفة: "لو عايزة تشيل جزم يبقى بعيد عن البرلمان".