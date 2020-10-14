"الإفتاء" توضح حكم عدم ذكر الفتاة لخطبتها السابقة

فتاوى المرأة

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، سؤال من سائلة أراد صاحبته معرفة حكم عدم ذكر المخطوبة لمن تقدم لخطبتها أنها خطبت قبل ذلك.

وجاء سؤال السائلة كالتالي، "تمت خطبتي مرتين وتم فسخ الخطبتين، هل يجب أن أذكُر هاتين الخطبتين إذا تقدَّم لي أحد؟ وهل يجب أن أذكر أسباب الفسخ في كل مرة؟".

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وتابعت خلال سؤالها،"هل عدم ذكر أمر هاتين الخطبتين يعتبر غشًّا لمن يتقدم لي حتى إذا لم يسأل عن هذا الأمر؟ مع العلم أني كنت ملتزمة دينيًّا وأخلاقيًّا مع هذين الخطيبين".

وجاء رد فضيلة الدكتور أحمد الطيب، على السؤال، "الخِطبةُ من مقدِّمات الزَّواج، ومن قبيل الوعد به ما لم يتم عقد الزواج بشروطه وأركانه الشرعية، فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائلة خُطِبت مرتين، وتمَّ فسخ الخطبة في المرتين، وأنَّها كانت ملتزمة دينيًّا وأخلاقيًّا مع الخطيبين".

وأشار الدكتور خلال فتواه،" فلا وزر عليها إذا لم تذكر لمن يتقدم لخطبتها أنها خُطبت مرَّتين قبل ذلك، طالما لم تُسأل عن ذلك، فإذا سألها من سيتقدم لخطبتها لزمها إخباره ومصارحته".