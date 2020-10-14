تعرف على فوائد الرمان.. منها محاربة الشيخوخة

صحة

يعتبر عصير الرمان من العصائر المهمة، وله العديد من الفوائد للجسم لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم والتي تخلصه من المواد السامة.

وبحسب خبراء التغذية، فإن خلايا الجسم، تحتوي على مولدات طاقة صغيرة تسمى الميتكوندريا، وعندما تشيخ مولدات الطاقة هذه، فإنها تصبح أقل كفاءة، وربما تكون سامة للجسم.

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فوائد الرمان في محاربة الشيخوخة

واكتشف العلماء أن الرمان يحتوي على مادة تسمى "يورولثين A"، وهي مادة يمكنها إعادة إنشاء الميتوكوندريا، وأظهرت تجربة سريرية حديثة في مختبر فيسيولوجيا الأنظمة التكاملية في بريطانيا، إن مادة "يورولثين A" التي تشتق من الجزيئات الحيوية الموجودة في الرمان، يمكن أن تبطء هرم الخلايا وتحسن أداء الميتكوندريا.

واكتشف العلماء القائمين على الدراسة قدرة الرمان على محاربة الشيخوخة، وأجرت الدراسة على مجموعة من الديدان، وقام الباحثون بإعطاء اليورولثين A لمجموعة من الديدان ولاحظوا أن عمرها ازداد بنسبة 45% عن المعتاد، بحسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأجرى الفريق عدة دراسات على القوارض ووجدوا أن اليوروليثين A يحسن وظيفة العضلات ويزيل الميتوكوندريا التالفة قبل أن تتراكم وتسبب خللًا خلويًا في جميع أنحاء الجسم.

وفاكهة الرمان واحدة من أكثر أنواع الفاكهة فائدة للصحة، لأنها تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والفيروسات، ومضادة للأورام، وتعتبر مصدراً جيداً للفيتامينات وحمض الفوليك، وكل هذه الخصائص تساعد في محاربة الشيخوخة.