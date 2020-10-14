مصممة أزياء قصار القامة: كنت بشتري ملابس أطفال عشان مفيش مقاسي

لايف ستايل

روت نسمة يحيي أول عارضة أزياء من قصار القامة، تجربتها في تصميم الأزياء لقصار القامة.

وقالت "يحيي" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنها كانت تذهب لمحلات الأطفال لشراء الملابس لعدم توافر مقاساتها وأن الموديلات والأزياء لم تكن مناسبة لسنها وقتها معتبرة أن ذلك كان يسبب لها صدمة نفسية وكانت تشعر أنها فئة مهمشة وغير متوافر لها أي احتياجات.

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وأضافت أنها بدأت واشترت الأقمشة ورسمت التصاميم التي ترغب فيها وذهبت لمن ينفذها لافتة إلى أن هذا الأمر سهل عليها مشكلة الحصول على الملابس المناسبة لها.

وأشارت إلى أن توفير الملابس لقصار القامة يؤدي لثقتهم في أنفسهم وأن احتياجاتهم متوفرة في المجتمع لافتة إلى أن البعض أخبرها أنها لن تنجح بسبب قلة أعداد قصار القامة في مصر مضيفة: "من المشاكل اللي قابلتني إن مش أي حد بيحب ينفذ لقصار القامة بسبب اختلافات معينة في شكل جسمهم" مؤكدة أنها وجدت اقبال على الأزياء التي تنفذها.

ولفتت نسمة التي تدرس في الفرقة الثالثة بكلية التربية قسم الإعلام وتبلغ من العمر 20 عام، إلى أن عملها في تصميم الأزياء لم يؤثر على دراستها.