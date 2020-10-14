قبل بداية العام الجديد.. 10 نصائح لأولياء الأمور لشراء المستلزمات المدرسية

ماما

استعدادات كثيرة تقوم بها الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد من شراء الزي المدرسي والأدوات المكتبية وخلافة مما يرهق ميزانية الأسر إلى حد كبير وفي ظل جائحة كورونا وتأثيرها الكبير على دخل الأسرة.

ولجأت بعض الأمهات إلى المستلزمات القديمة بسبب تدهور الأوضاع بعد جائحة كورونا وارتفاع الاسعار، تقول مي طارق، ولية أمر، 3 طلاب في المراحل التعليمية المختلفة، "غسلت شنطة السنة اللي فاتت بعد ارتفاع أسعار الشنط المدرسية".

وأضافت أثناء حديثها لـ "هُن"، أنها تبحث عن الأدوات المدرسية القديمة لإعادة استخدامها، "هشتري بس بنطلونات المدرسة لأن دي اللي أولادي محتاجين ليها لكن كل حاجة جبتها السنة اللي فاتت لسه جديدة بسبب جلوس الطلبة من المدرسة وقت كورونا".

مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر تقدم نصائح للأمهات قبل عودة الدراسة

وقدمت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، داليا الحزاوي، اثناء حديثها لـ "هُن" عدة نصائح يمكن أن تساهم إلى حد كبير في تخفيض النفقات والترشيد منها:

- إذا كان الزي المدرسي مناسبا لمقاس ابنك او ابنتك يمكن الاكتفاء بشراء فقط القطع التي تغير لونها أو تمزقت وعند شراء يفضل أن تختار المقاس الأكبر حتى تستطيع استخدامه فترة مناسبة.

- عند شراء الحذاء لابد أن يكون عملي ومريح ليس أنيق فقط.

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- يمكن تنظيف حقيبة العام الماضي وغسلها أو إضافة رسومات عليها بالطبع لتغيير شكلها.

- لو هناك ضرورة لشراء شنطة جديدة يجب أن تكون ذات أكتاف عريضة وظهر مبطن وحجمها يكون مناسب لعدد الكتب والأدوات التي يأخدها الطالب معه.

- عند شراء "زمزمية" يجب أن يكون حجمها مناسب للساعات التي يقضيها الطالب في المدرسة حتى لا يضطر إلى شرب المياه من زملائه وهذا يعتبر خطر في ظل وجود فيروس كورونا، الاهتمام أن تكون من البلاستيك الأمن المكتوب عليه رقم 5 وحرفين Pp 5/.

- قبل شراء الأدوات المدرسية الجديدة يجب الإطلاع على الأدوات الخاصة بالعام الدراسي الماضي فقد نجد ما نستطيع استخدامه هذا العام.

- حتي نتغلب على مشكلة ضياع الأدوات المدرسية من الطالب يمكن لصق "تيكت" باسم الطالب أو يمكن كتابة اسم الطالب بقلم "ماركر".

- نظرا لأهمية اللانش بوكس في الحفاظ على الأطعمة سليمة يمكن استبدالها بعلبة ثلاجة محكمة الغلق.

- عند شراء كشاكيل وكراسات والأدوات المختلفة يمكننا مشاركة الأصدقاء أو الاقارب مما لديهم أبناء في المدارس والشراء من محلات الجملة وتقسيم السعر وذلك لتوفير النفقات.

- الاهتمام بتوفير الكمامات والمعقمات لحماية الأبناء من خطر الإصابة بفيروس كورونا.