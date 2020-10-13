هل تعيش هنا شيحة قصة حب مع ابن شقيق إلهام شاهين؟

علاقات و مجتمع

حالة من الجدل والتقرب، صاحبت تداول أنباء عن ارتباط الفنانة هنا شيحة بالمصور السينمائي محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، عقب ما يقارب السنة من انفصالها عن زوجها الثاني الفنان أحمد فلوكس، الذي عاد مؤخرًا لزوجته الأولى.

"الوطن" تواصلت مع الفنانة للرد على نبأ ارتباطها، إلا أنها رفضت التعليق أو الإدلاء بأي تصريحات، كما لم ترد الشركة المسؤولة عن إدارة أعمالها عن ذلك الأمر حتى الآن.

شيحة ومحمود شاهين ينشران الصورة نفسها

بالأمس، شارك "شاهين" صورة لحظة غروب الشمس على البحر في مدينة الجونة عبر خاصية "أستوري" على "إنستجرام"، لتشارك الفنانة الصورة نفسها عبر حسابها الرسمي، ثم أعادت نشرها اليوم، معلقة: "الأمن.. الهدوء.. السعادة".

ومنذ أيام، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو خلال احتضانها له ورقصهما سويًا على نغمات أغنية "حتة من الخيال" للفنان محمد الشرنوبي.

وظهر الثنائي سويًا، في العديد من المناسبات وأعياد الميلاد، منها عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج، فضلًا عن عيد ميلاد صديق مشترك بينهما يدعى "شريف"، وعيد ميلاد راندا رياض زوجة "الشرنوبي" ومديرة أعمال المطربة أنغام.

وكان الفنان أحمد فلوكس، فاجأ متابعيه في نهاية الشهر الماضي، بعودته إلى زوجته الأولى "رابيا".

ونشر "فلوكس"، قبل أيام، صورة تجمعه بزوجته "رابيا" متغزلًا فيها، قائلًا: "القلب ليس مجرد عضلة لكنّه عاصمة كلّ شيء جميل، الحبّ.. الدفء.. الوفاء.. الصدق.. الطيبة.. الاحتواء والاهتمام، حين ينبُض يضبط لك إيقاع الإحساس، يُطمئنك يُوجهك، يهديك لما هو مناسب".

وتابع خلال منشوره، "إنّ الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، إنّما إلى قلوبنا، والقلوب الطيبة، ستبقى طيبة رغم سواد هذا العالم، ولا تزال هناك قلوب مليئة بالطيبة والتسامح".