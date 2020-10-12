كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - اختارت النجمات العربيات أن يودعن فصل الصيف بإطلالات أنيقة ومميزة، حيث لجأت بعضهن إلى قضاء أوقات مرحة ومميزة مع العائلة والأصدقاء على شاطئ البحر أو في رحلات سفاري، فيما لجأ البعض الآخر إلى إجراء جلسات تصوير على الشاطئ.

وفي هذا الألبوم، جمعت لك "الخليج 365.نت" مجموعة من أحدث صور النجمات، لتعرفي كيف ودعت النجمات العربيات فصل الصيف؟

كيف ودّعت النجمات العربيات فصل الصيف؟



منى زكي في جلسة تصوير على البحر

منى زكي في إطلالتها بفستان One Shoulder أنيقًا باللون الأبيض المُطبع بالرسمات الملونة

أجرت منى زكي جلسة تصوير مميزة على شاطئ البحر في الساحل الشمالي بمصر، لصالح أحد محلات الأزياء في دبي.

واعتمدت منى زكي في إطلالتها فستان One Shoulder أنيقًا باللون الأبيض المُطبع بالرسمات الملونة، مُصممًا بتنورة كشكش ذات فتحة ساق جانبية.



رانيا يوسف بـJump Suit أحمر على البحر



رانيا يوسف وإطلالة بـ Jump Suit

اختارت الممثلة المصرية رانيا يوسف قضاء آخر أيام الصيف على شاطئ البحر، حيث ظهرت في إطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية Jump Suit قصيرًا باللون أحمر، بتصميم نصف الكم، مع حزام من نفس لون وقماش الـJump suit على الخصر.

واعتمدت رانيا يوسف مع هذه الإطلالة تسريحة شعر منسدلة، مع قبعة كبيرة باللون البني، وحذاء رياضي باللون الأبيض.



أنغام تحتفل بعيد ميلاد ابنها على البحر

أنغام وإطلالة بفستان قصير مطبع بالورود أثناء الاحتفال بعيد ميلادها على الشاطئ مع مع ابنها

قررت النجمة المصرية أنغام الاحتفال بعيد ميلاد ابنها الأكبر "عمر" على شاطئ البحر في الساحل الشمالي، كما أجرت جلسة تصوير مميزة معه، مما جعل الكثيرين من معجبيها يعتقدون في بداية الأمر أنها جلسة تصوير مع حبيبها وليس ابنها، نظراً لظهورها بإطلالة جعلتها تبدو أصغر سناً.

وظهرت أنغام في هذه الإطلالة بفستان قصير مطبع بالورود، يحمل الألوان الزيتي والبرتقالي والأبيض، فيما اعتمدت تسريحة شعر منسدل مموج، ومكياج سموكي بدرجات ألوان النيود.

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نيكول سابا في رحلة سفاري

ظهرت نيكول سابا في رحلتها بإطلالة رياضية مريحة، مرتدية تيشرت أسود وشورتًا باللون الرماد

قررت نيكول سابا أن تودع فصل الصيف هذا العام بطريقة جديدة تحمل روحاً من المغامرة، حيث خرجت في رحلة سفاري مع أصدقائها.

ونشرت نيكول سابا صورة لها من رحلتها على إنستجرام، وهي تقود بيتش باجي كبيرًا، وتلوح بعلامة النصر.

وظهرت نيكول سابا في رحلتها بإطلالة رياضية مريحة، مرتدية تيشرت أسود وشورتًا باللون الرمادي، فيما اعتمدت تسريحة شعر الجدائل مع هذه الإطلالة البسيطة.



ريا أبي راشد في حفل زفاف باليونان

ريا أبي راشد وإطلالة أنيقة بفستان باللون الأزرق

ودعت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد فصل الصيف برحلة قصيرة إلى اليونان، حضرت خلالها حفل زفاف صديقتها المقربة "كارين"، التي تجمعها بها علاقة صداقة منذ أن كانت في الـ12 من عمرها.

وظهرت أبي راشد في حفل الزفاف الذي أقيم على شواطئ البحر باليونان مرتدية فستانًا أنيقًا باللون الأزرق، مع تنورة بأطراف من الكشكش، وحزام باللون الأسود على الخصر.



شيري عادل بفستان أبيض في محل للورود

شيري عادل وإطلالة بفستان أبيض مطبع بالورود على الصدر وأطراف التنورة

بإطلالة صيفية مميزة، ودعت شيري عادل فصل الصيف بفستان أبيض من القطن، المطبع بالورود على الصدر وأطراف التنورة، هي الإطلالة التي ظهرت بها داخل أحد محلات الورود بالساحل الشمالي.

وظهرت شيري عادل في هذه الإطلالة بدون مكياج، كما تركت شعرها منسدلاً بتسريحة الكيرلي التي تُفضلها دائماً في إطلالاتها اليومية.

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