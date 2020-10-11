ياسمين صبري بعد تشبيهها بـ جوروجينا: المصلح لا ينشغل بكلام الناس (صور)

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ياسمين صبري، حكمة عن "الانشغال بحديث الآخرين"، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالتزامن مع تشبيهها بعارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، واتهامها بمحاولة تقليدها.

وتضمن المنشور الذي شاركته "ياسمين": "المصلح الحقيقي منشغل بتطوير نفسه وإصلاحها وتهذيبها، بدل الانشغال بالناس والحديث عنهم وإصدار الأحكام عليهم والوقوع في غيبتهم".

ياسمين صبري vs صديقة رونالدو

ومن حين لآخر يتحدث البعض عن وجود تشابه بين إطلالات الفنانة ياسمين صبري، وعارضة الأزياء جورجينا صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

أوضاع التصوير متشابهة إلى حد كبير، رُبما واحدة حتى مع اختلاف الأماكن والخلفيات، نظرات للكاميرا ربما تقارب بعضها البعض، حتى طريقة المكياج وألوانه متقاربة بشدة، تسريحات الشعر وكأنها واحدة، كلها أمور جعلت تريند "جورجينا الغلابة" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ياسمين صبري تريند على "تويتر" بسبب "جورجينا الغلابة"

جدير بالذكر أن ياسمين صبري تصدرت "تريند تويتر" صباح أمس بعنوان "جورجينا الغلابة" بسبب صور الفنانة وزوايا تصويرها التي تشبه إلى حد كبير عارضة الأزياء جورجينا صديقة اللاعب كرستيانو رونالدو.

وعلى الفور بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يشاركون بصورة الفنانة والأخيرة للمقارنة بينهن.

جدير بالذكر أنه ليست المرة الأولى التي أثير فيها الجدل حول المقارنة بين ياسمين صبري وجورجينا، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة بالمقارنة بين الثنائي، إلا أن الفنانة لم تعقب نهائيًا.

كانت آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" أمام هبة مجدي، نهال عنبر وأحمد مجدي.

وكانت "ياسمين" احتفلت بعقد قرانها منذ عدة أشهر، على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.