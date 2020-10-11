علاقات و مجتمع
استطاع الاحتفاظ بنجوميته على مدار السنوات، فكلما مرت الأعوام زاد نجاحه والتصاقه بجماهيره، بات يعبر عنهم مهما اختلفت مشاعرهم، حتى أصبح أيقونة لجماهيره، يحاكون أسلوبه ورياضاته وحتى طريقة ملابسه وتسريحات شعره.
الهضبة عمرو دياب، الذي يحتفل بعيد ميلاده، الـ 59 اليوم، حيث وُلد في مثل هذا اليوم 1961، تعددت ألوان أغانيه، وظلت كلماته على مدار الأعوام تلتصق بعقول وأفئدة متابعيه.
"ما تخافيش انا مش ناسيكي ما تخافيش لو من نداني مش هعيش من غير عينيكي مش هعيش مع حب تاني".. واحدة من أشهر أغنيات الهضبة التي صورها بمنزل الزوجية، وأهداها لزوجته الأولى، وطليقته الحالية الفنانة شيرين رضا، والدة ابنته نور.
زيجة لم يكتب لها الاستمرار كُللت بفتاة تبلغ من العُمر 20 عامًا، لكن ظل الزوجان أصدقاء حتى وقتنا هذا، الأمر الذي دومًا ما يثير تساؤلات وفضول متابعيهم، متسائلين عن سر الطلاق رغم استمرار صداقتهما.
أنا اللي فشلت مع عمرو دياب بسبب آرائي
وكانت الفنانة شيرين رضا تحدثت من قبل عن أسباب انفصالها عن الهضبة، قائلة: "مش ندمانة إني اتجوزت بدري، وكنت 20 سنة، لأن بقى عندي نور مبسوطة بيها ونفسي تبقى سعيدة".
"عمرو دياب معقدنيش".. هكذا وصفت الفنانة زيجتها من الهضبة، خلال حديثها مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "عمرو معقدنيش في الزواج، ولا كان السبب هو ناجح في كل حاجة، أنا اللي كنت فاشلة بآرائي، ومش عاوزة حد يقولي أعمل ايه، ومعملش إيه".
واختتمت: "إحنا لسة صحاب لأن في بينا عشرة وبنت".
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاه.. شيرين رضا: أنا اللي فشلت مع عمرو دياب بسبب آرائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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