ياسمين صبري بنيولوك جديد.. ماركة العدسات باسمها (صور)

لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، بصور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت الفنانة بنيولوك مختلف، مرتدية عدسات عيون لاصقة باللون الأزرق، من ماركتها الخاصة "الياسمين"، وهي تحمل قطًا بنفس لون العيون. وعلقت الفنانة على الإطلالة: "مجموعة الياسمين، اللون سموكي"، وتفاعل العديد من المتابعين مع الإطلالة التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب. Advertisements جدير بالذكر أن ياسمين صبري تصدرت "تريند تويتر" صباح أمس بعنوان "جورجينا الغلابة" بسبب صور الفنانة وزوايا تصويرها التي تشبه إلى حد كبير عارضة الأزياء جورجينا صديقة اللاعب كرستيانو رونالدو. وعلى الفور بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يشاركون بصورة الفنانة والأخيرة للمقارنة بينهن. كانت آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" أمام هبة مجدي، نهال عنبر وأحمد مجدي. وكانت "ياسمين" احتفلت بعقد قرانها منذ عدة أشهر، على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

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