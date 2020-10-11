"بغمازات وحمش".. أصغر مرشحة للنواب تحدد 8 مواصفات لـ"فتى أحلامها"

علاقات و مجتمع

واصلت وفاء صلاح الدين، مرشحة مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثارتها للجدل بتصريحات نارية، يعتبرها البعض أنها بعيدة عن مجال ترشحها، وكان آخر تلك المواقف المثيرة للجدل حينما أعلنت أول أمس، أن الزواج أهم من العمل، قائلة: "كان زماني قاعدة ومتسستة في بيت جوزي وبقوله عايز تاكل إيه يا قلب توتو".

وأكدت وفاء صلاح الدين، والتي تعد أصغر مرشحة لمجلس النواب على مستوى الجمهورية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها لديها بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في فتى أحلامها، ومن أهم تلك الشروط، أن يكون رجلا أربعينيا، وأن يكون في نفس مستوى طولها، وأن يكون لديه "غمازات" في الوجه.

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وأضافت "صلاح الدين"، أن من بين تلك الشروط التي تتمناها في فتى أحلامها، المستقبلي أن يكون قوي الشخصية، وبيحب اللون الأزرق، ودمه خفيف، وأن يقبل أن ترتدي "تايجر" ليلة الزفاف وليس فستان فرح، وأن يعاملني مثل "سي السيد"، مؤكدة أنا بحب الراجل "الحِمش".

وتعد وفاء صلاح الدين، أكثر مرشحات مجلس النواب، إثارة للجدل، وكان أول المواقف المثيرة للجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحدثها عن "الزوجة الثانية"، ومنذ ذلك الوقت أصبحت محل أنظار الجميع نظرا لموقفها الذي أثار موجه من التعليقات المتباينة.

وكانت المفاجأة بعد ذلك بإعلانها الترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم عاصمة المنوفية .

"وفاء صلاح الدين"، أثارت الجدل كذلك عندما حملت رمزها الانتخابي "الموز" في إحدى جلسات التصوير ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، والتي ردت عليهم بأنها لم تفعل شيئا غريبا لأن الموز رمزها الإنتخابي.