بعد فقدان سيدة الرؤية.. أعراض تكشف اختراق "كورونا" عينيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتبر كوفيد-19 في الأساس عدوى تنفسية، لكن الخبراء يشتبهون في أن الفيروس يمكن أن يتسلل إلى العينين الآن، ولدى العلماء المزيد من الأدلة المباشرة على ذلك.

تستند النتائج إلى مريضة في الصين أصيبت بنوبة زرق حادة بعد فترة وجيزة من التعافي من فيروس كورونا، كان على الأطباء إجراء عملية جراحية لعلاج هذه الحالة، وأظهرت اختبارات أنسجة عينيها دليلًا على الإصابة بفيروس SARS-CoV-2.، وفقا لموقع " medicalxpress".

تقدم الحالة دليلاً على أن فيروس "سارس- CoV-2 يمكن أن يصيب أيضًا أنسجة العين بالإضافة إلى الجهاز التنفسي، وفقًا لما أفاد به الأطباء في عدد 8 أكتوبر من مجلة JAMA Ophthalmology.

قال الدكتور آرون جلات، المتحدث باسم جمعية الأمراض المعدية الأمريكية: "يشتبه في أن العيون "من داخلها أو خارجها" يمكن أن تكون مصدرًا لفيروس كورونا الجديد، وأشار إلى أن هذا هو السبب في أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يحمون أعينهم بنظارات واقية أو واقيات للوجه.

ليس من الممكن تحديد ما إذا كانت المريضة في هذه الحالة قد أصيبت بـ SARS-CoV-2 عبر عينيها، وفقًا لجلات، لكنه قال إن هذا احتمال- سواء من خلال جزيئات فيروسية في الهواء أو عن طريق لمس عينيها بيد ملوثة بالفيروس.

أمر خر غير معروف، يتمثل في ما إذا كان أي فيروس باقٍ في أنسجة عين المريض يسبب له مشاكل، وفقًا للدكتورة جريس ريختر، أخصائية طب العيون في معهد روسكي للعيون بجامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "من السابق لأوانه معرفة ما يعنيه وجود هذا الفيروس في العين لصحة العين".

قالت ريختر، في هذه المرحلة، لوحظ وجود مشاكل محدودة في العين، مع فيروس كورونا يصاب عدد قليل من المرضى بالتهاب الملتحمة (العين الوردية)، حيث يصبح الجزء الأبيض من العين وداخل الجفن منتفخًا إضافة إلى الاحمرار وحكة العين، وهذه الأعراض تؤكد اختراق الفيروس لعينيك".

تعاني المريضة التي تم اكتشاف حالتها، من زرق انسداد الزاوية الحاد - وهي حالة خطيرة يرتفع فيها الضغط في العين فجأة بسبب تراكم السوائل، وتتطلب علاجًا سريعًا لتخفيف الضغط، أحيانًا مع الجراحة لاستعادة حركة السوائل الطبيعية للعين.

وشكت ريختر، في أن الفيروس التاجي تسبب مباشرة في مضاعفات العين، وأوضحت أنه بشكل عام، فإن بعض السمات التشريحية للعين تجعل بعض الناس عرضة للإصابة بزرق انسداد الزاوية الحاد، ويمكن أن تحدث بسبب الأدوية.

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وتكهنت ريختر، أنه منذ دخول المريضة المستشفى وتلقيها على الأرجح أدوية مختلفة، فقد يكون هذا هو سبب إصابتها بهذا المرض، هذا أيضا ما تؤكد عليه الدكتورة سونال تولي المتحدثة باسم الأكاديمية الأمريكية لطب العيون ورئيسة طب وجراحة العيون في كلية الطب بجامعة فلوريدا في غينزفيل.

وتقول تولي إن حالة المريضة "مثيرة للاهتمام"، لكنها تترك عددًا من الأسئلة مفتوحًا، الأول هو ما إذا كان فيروس كورونا الموجود في أنسجة العين معدي بالفعل.

كانت المريضة امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا تم نقلها إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 في 31 يناير، وبعد ثمانية عشر يومًا، اختفت الأعراض تمامًا، وظهرت مسحات الحلق سلبية بالنسبة لـ SARS-CoV-2.

بعد حوالي أسبوع، أصيبت بألم وفقد في الرؤية في عين واحدة، ثم في عينها الأخرى بعد أيام قليلة، وفقًا لتقرير الدكتور ينج يان وزملائه في المستشفى العام في ووهان بالصين.

تواجدت المريضة في المستشفى مرة أخرى، حيث تم تشخيص إصابتها بزرق انسداد الزاوية الحاد وإعتام عدسة العين، فشل الدواء في خفض ضغط عينها، لذلك أجرى أطبائها عملية جراحيةـ أخذ عينات الأنسجة في هذه العملية.

أفاد فريق يان، أن اختبارات تلك العينات كشفت عن أدلة على أن فيروس سارس-كوف-2 المسبب لكورون، قد اخترق أنسجة العين.

في حين أنه ليس من الواضح كيف وصل الفيروس إلى عيون المريض، اتفق الخبراء على أن الحالة تؤكد أهمية حماية العين، بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، هذا يعني ارتداء النظارات الواقية وواقيات الوجه؛ بالنسبة للفرد العادي، عليه غسل اليدين بانتظام وإبعاد اليدين عن العينين.

قالت تولي: "أعتقد أن الناس لا يدركون كم مرة يلمسون عيونهم"، وأشارت إلى أن هذه النصيحة ستقلل من فرصة أي فيروس، بما في ذلك البرد والإنفلونزا، من ملامسة العينين.

في حين أن هذا قد يكون كافيًا في معظم الحالات، فإن الأشخاص الذين يعتنون بشخص مصاب بـ كوفيد-19 في المنزل عليهم توخي مزيد من الحذر، كما اقترحت تولي، وقالت إن ارتداء واقي للعين بالإضافة إلى قناع الوجه فكرة جيدة لحماية أنفسنا.