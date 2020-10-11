8 فوائد لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

يعتبر زيت الزيتون إضافة رائعة للعديد من الأطعمة، لكن قد لا يدرك الكثيرون أنه ليس مجرد نكهة لذيذة للسلطات واللحوم، يقدم هذا الزيت بعض الفوائد الصحية الفريدة.

يمكن أن يؤثر زيت الزيتون على جسمك بطرق قليلة جدًا، وهناك عدة فوائد من المتوقع أن تحصدها حال تناوله، وهو ما نستعرضه وفقا لموقع " eatthis".

تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

قد يكون التحول إلى زيت الزيتون كمصدر للدهون الأحادية غير المشبعة خطوة حكيمة في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

في إحدى الدراسات التي قيمت 841 ألف شخص، كان زيت الزيتون هو المصدر الوحيد للدهون الأحادية غير المشبعة المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

أمراض القلب عامل خطر كبير يهدد العالم، كانت هناك أدلة كافية تشير إلى أن استهلاك زيت الزيتون قد يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض.

على وجه التحديد، قد يقلل استهلاك أحماض الأوليك في زيوت الطعام، مثل زيت الزيتون أو زيت عباد الشمس أو زيت الكانولا، من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

تقليل نشاط مرض التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية والتهابات تسبب تورمًا مؤلمًا في أجزاء معينة من الجسم.

تشير الدلائل إلى أن تناول زيت الزيتون قد يؤدي إلى تقليل الالتهاب لدى أولئك الذين يتعاملون مع التهاب المفاصل الروماتويدي، مما قد يؤدي إلى ألم أقل.

قد يساعد في تحسين الخصوبة تشير العديد من الدراسات إلى أن كلاً من الرجال والنساء الذين يتبعون نظامًا غذائيًا، غني بزيوت الزيتون، قد ينتهي بهم الأمر إلى تحسين فرص الحمل.

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قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

ارتبط استهلاك زيت الزيتون بآثار إيجابية على نسبة السكر في الدم، وتشير البيانات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بزيت الزيتون يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

التخلص من الإمساك

يمكن أن يكون التعايش مع الإمساك أو البراز الصلب أمرًا غير مريح.

قد يساعد استهلاك زيت الزيتون الأشخاص الذين يعانون من الإمساك على التخلص من ذلك.

وجد أن استهلاك زيت الزيتون فعال مثل الزيوت المعدنية في تخفيف الإمساك.

قد يكون لديك عظام أقوى

في حين أن الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب، ممتازة لدعم صحة العظام، بما في ذلك زيت الزيتون في نظامك الغذائي يمكن أن يكون إضافة ممتازة لتقوية العظام.

في إحدى الدراسات الصغيرة، يبدو أن استهلاك زيت الزيتون يؤدي إلى تحسين كثافة المعادن في العظام لدى النساء.

قد يقضي على البكتيريا المسببة لقرحة المعدة

الملوية البوابية هي نوع من البكتيريا التي يمكن أن تسبب قرحة في المعدة.

تشير البيانات إلى أن تناول جرعة يومية من 30 جرامًا (أو ملعقتين كبيرتين) من زيت الزيتون قد يقضي على عدوى الملوية البوابية في أقل من أسبوعين.