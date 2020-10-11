هنا الزاهد تتجاهل خناقة أحمد فهمي وشيكابالا بـ"قصة حب" مع أحمد حاتم

علاقات و مجتمع

على الرغم من اشتعال الأزمة بين الفنان أحمد فهمي، ولاعب الزمالك، محمود عبدالرازق شيكابالا، خلال وجودهما في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وهو الحفل الذي تصدر محركات بحث جوجل، بعد "خناقة" فهمي زوج هنا الزاهد مع شيكابالا بسبب إهانة الأخير لجمهور الأهلي، إلا أن الفنانة هنا الزاهد، زوجة الفنان أحمد فهمي، تجاهلت الأمر تمامًا، رغم وجودها بالحفل الذي شهد مشاجرة زوجها.

وشاركت "الزاهد" متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام" خلال خاصية "الاستوري" صور عدة لها من حفل الزفاف، بصحبة زوجها وشقيقه وزوجته، فضلًا عن عدة صور مع أصدقاءها.

كما أنها أعادت مشاركة حالة للفنان أحمد حاتم، وهو مقطع موسيقى فيلم "قصة حب" الذي جمعهما العام الماضي، لتلتزم "هنا" الصمت نهائيًا دون تعليق أو توضيح أو دعم لموقف زوجها.

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وكانت الفنانة هنا الزاهد، أطلت بفستان قصير أنيق أثناء حفل الزفاف، حيث ظهرت بفستان قصير بليزر توكسيدو وله ذيل طويل، وهو من تصميم دار أزياء Giuseppe Di Morabito ويصل سعره إلى 800 يورو أي ما يوازي 14 ألف جنيه مصري، كما جاء سعره على موقع "Farfetch".

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد، تشارك في مارثون السينما بفيلم "الغسالة" المطروح بدور العرض حاليا، من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ومحمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎، إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًا شركة "دولار فيلم‎".