بعد إصابة كهربا أمام بيراميدز.. خبيرة أبراج: "الأمل في قفشة"

لايف ستايل

على الرغم من توقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد، يقظة ونشاط اللاعب محمود كهربا، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، بسبب توافق برج ميلاده "الحمل" اليوم مع منزلة الطاقة والصحة، إلا أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز، في الجولة 33 من الدوري المصري.

ومن جانبها قالت "فؤاد" لـ"هُن": "إن الفرص الأفضل والأوفر، لازالت لدى النادي الأهلي".

مضيفة: "الأمل لاعب خط الوسط "قفشة" المولود في 5 مارس ده حوت، وبرجه عند منزلة الصحة اليوم".

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فضلًا عن فرص تفوق حارس المرمى علي لطفي، وأليو ديانج، لأنهما برج الميزان وعندهم النهاردة روح تعاون بتساعدهم على تحقيق نتائج إيجابية".

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الأهلي وبيراميدز - تحت مسماه الجديد - في 4 مواجهات سابقة حملت جميعها المنافسة القوية، وانتصر الفريق السماوي في 3 مناسبات، بينما لم يحقق الأحمر الفوز سوى في لقاء وحيد، وهو لقاء الدور الأول من الموسم الجاري للدوري، والذي حسم الأهلي لقبه منذ عدة جولات.

وواجه الأهلي نادي "الأسيوطي سبورت" في 5 مواجهات قبل تغيير اسمه، جاء أربعة منها في الدوري، فاز الأهلي بثلاثة وتعادلا سلبيًا في لقاء وحيد، بينما خسر الأهلي في لقاء جمع الفريقين في كأس مصر.

كهربا ده برج الحمل وبيتمتع النهاردة بحماس كبير وأداء رائع ويحالفه الحظ ومن السهل يحصل على التوفيق".

وتعرض محمود كهربا لاعب الأهلي، للإصابة وسقط على الأرض لتلقي العلاج، وطلب التبديل، ليدخل أليو بادجي بدلاً منه.