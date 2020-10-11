اختفاء اختياري.. اختطاف وهمي يلاحق 3 فتيات خلال أسبوع: هربوا من عنف الأسرة

علاقات و مجتمع

عدة أيام وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي لصفحة للبحث عن المختفيات، صور فتيات تباينت أعمارهن، وحالتهن الاجتماعية، وكواليس اختفاءهن، خرجن من منازل ذويهن واختفين نهائيًا دون سابق إنذار، لتضج مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات للبحث عنهن زاعمين اختطافهن، قبل أن يحسم الأمن الرواية وينفي قصة الخطف المجهول.

فرح سماحة فتاة الإسكندرية، وإنجى جمال ابنة محافظة المنوفية، وأخيرًا ماجدة منصور ابنة محافظة أسيوط، 3 فتيات ضجت "السوشيال ميديا" بأسماءهن متداولين قصص واهية عن خطفهن قبل أن تظهر الحقيقة، التي تؤكد هروب الفتيات بإرادتهن لتجنب بطش الأسرة.

فرح فتاة الإسكندرية: بابا ضربني بخشبة وأحمد اهتم بيا"

"أنا اتبعتلي فويس لمامة البنت دي من شوية على الواتساب وحقيقي الأم في حالة يرثى لها وبتترجى كل واحد أنه يساعدها باللي يقدر عليه فأرجوكوا حاولوا تشيروا البوست على قد ماتقدروا وكل واحد يدور في المنطقة اللي ساكن فيها ويسأل، فرح إبراهيم سماحة طالبة في ثانية إعدادي اختفت" منشور تم تداوله قبل، قرابة 3 أيام، عن اختفاء فتاة تدعى "فرح إبراهيم" في الصف الثاني الإعدادي.

الاختطاف كان الهاجس الذي راود أسرة الفتاة، حيث حرر الأب محضرا بقسم شرطة سيدي جابر، حمل رقم 10270 لسنة 2020 إداري سيدي جابر، يفيد تغيب ابنته عن المنزل، بعد خروجها لشراء بعض المستلزمات.

72 ساعة كانت مدة البحث التي استغرقتها المباحث الجنائية حتى تتمكن من كشف اللغز حول اختفاء الفتاة، التي جرى العثور عليها، بعدما قررت الهرب من منزل أسرتها، بسبب المعاملة القاسية: "ماما هددتني تضربني بعصاية خشب وتقول لبابا وفعلًا ده اللي حصل، وضربوني جامد، عشان كده مشيت".

الضرب الذي تلقته الفتاة كان الدافع وراء الهرب، خاصة بعدما ارتبطت عاطفيًا بشاب يدعى "أحمد"، وهو من رواد تطبيق "التيك توك": "كنت عارفة واحد اسمه أحمد من التيك التوك، وكان حد مهتم بيا وبيسمعلي، نزلتله القاهرة ملقتهوش، لكن هناك قابلت واحد اسمه عمرو رضوان صعبت عليه ووداني لأسرته الأيام دي"، وعادت الفتاة لأسرتها، التي سرعان ما احتضنتها.

قعدت 3 أيام في القناطر.. اختفاء طالبة المنوفية مع حبيبها

واقعة اختفاء مجهولة أخرى، لابنة قويسنا، باتت تضج المواقع والصفحات بها خلال الأيام الماضية، حيث بدأت الواقعة عندما نشر شقيق الفتاة بوست على صفحته الشخصية "فيس بوك"، يعلن فيه اختفاء شقيقته الطالبة بكلية الصيدلة في ظروف غامضة مطالبًا الجميع بالوقوف معه للبحث عنها وقام بوضع هاتفه الشخصي.

ونجحت أجهزة الأمن في القليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، في ضبط فتاة هاربة من أسرتها لمدة ثلاثة أيام، وتبين أنها خرجت بإرادتها للإقامة مع أحد الأشخاص في شقة بمدينة القناطر، للهرب من أسرتها، إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدي عليها.

وأوضحت التحريات أن الفتاة ارتبطت عاطفيا منذ 7 أشهر بشاب من محافظة القليوبية تعرفت عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كانت تقضي ساعات طويلة في مراسلته.

وكشف مصدر أمني، اليوم، أنه جرى العثور على الفتاة، وتبين أنها تركت منزلها إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها دائم التعدي عليها، وأكدت التحريات إقامتها لدى أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية، ارتبطت به عاطفيا منذ 7 أشهر عن طريق الانترنت، واتفقت معه على الزواج هربا من المشاكل الأسرية.

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وحسب التحريات فقد أكد الشاب عقب القبض عليه وبصحبته الفتاة أنه تعرف على إنجي في مارس الماضي وتوطدت علاقتهما، في نفس الوقت الذي صدرت فيه قرارات الحظر بسبب كورونا، فاصبحا يقضيان أوقاتا طويلة معا، وخلال ذلك كانت تحكي له عن علاقتها المضطربة مع أسرتها، واعتداء شقيقها عليها باستمرار لأتفه الأسباب، وفي بعض الأحيان كان يطلب منه باسوورد هاتفها لتفتيشه.

وأشار إلى أنه طالب إنجي بالتحلي بالصبر، وكان يقومها نفسيا: "كنت بحل مشاكلها وبحاول أخليها سوية نفسيا"، وخلال ذلك نشأت بينهما علاقة رومانسية، وأبديا لبعضهما البعض الرغبة في الارتباط.

وقال الشاب وهو طالب بإحدى الجامعات، في محضر الضبط إنه لاحظ تدهور حالة إنجي النفسية عقب مشكلة كبيرة وقعت بينها وبين شقيقها وتدخل الأب، لكنه وقف في صف شقيقها، مشيرًا إلى أن إنجي أخبرته أنها تفكر في ترك المنزل، فأشار عليها باستضافتها لديه، وأنه كان يخطط للزواج منها، لكن ما حدث عقب اختفائها عطل ذلك.

وأُغلقت القصة بعدما قرر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية حجز "ا. ا" طالب على ذمة التحريات في واقعة اختفاء فتاة المنوفية، والتي تم ضبطها بصحبته في إحدى الشقق بمدينة القناطر الخيرية.

وأكدت النيابة في قرارها أن المحضر الذي حرر بمعرفة أسرة الفتاة تضمن أنها تعرضت للاختطاف.

وقررت النيابة تسليم الفتاة لأسرتها من سرايا النيابة مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن المعاملة والرعاية، مطالبة بتحريات المباحث حول واقعة الضبط.

الفتاة القبطية تهرب من أسيوط

واقعة ثالثة خلال الأسبوع، تفاعل معها وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب اختفاء ماجدة منصور، منذ عدة أيام بمركز البداري في أسيوط.

حيث تقدم والد الفتاة ببلاغ لمركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط، يفيد بتغيب ابنته أثناء توجها إلى مدينة أسيوط لاستكمال أوراق تقديم الجامعة، قبل أن تخرج الفتاة في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تنفي قصة اختطافها، قبل عودتها إلى أسرتها مجددا.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن عودة الفتاة

واليوم أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة الفتاة القبطية، ماجدة منصور، التي اختفت منذ 5 أيام بمركز البداري في أسيوط، وقدم الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري، الشكر إلى وزير الداخلية والجهات الأمنية بمحافظة أسيوط، على مجهودها في عودتها الفتاة.

وقال الأسقف في بيان له: "إيبارشية أسيوط وساحل سليم والبداري وكهنة وشعب البداري يتقدمون ببالغ الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، اللواء أيمن حسني مفتش جهاز الأمن الوطني بأسيوط، المقدم سامح كمال بجهاز الأمن الوطني بأسيوط، وذلك لتعب محبتهم ومجهوداتهم الصادقة في عودة ابنتنا الغالية المباركة ماجدة منصور".

وأضاف الأسقف: "حفظ الرب مصرنا الغالية وشعب مصر الكريم والأصيل تحت رعاية رئيسنا المحبوب عبدالفتاح السيسي".