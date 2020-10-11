زوجات اللاعبين هيحتفلوا.. الأبراج تتوقع فوز الأهلي على بيراميدز: "كهربا السر"

لايف ستايل

"كل القلوب حمراء الليلة" غناها الكينج محمد منير، ربما تتحقق اليوم، خلال 90 دقيقة تجمع بين النادي الأهلي، ونظيره بيراميدز، خلال مسابقة الدوري الممتاز.

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فعلى الرغم من أن فريق الزمالك هو منافس الأهلي، إلا أن مصلحة القلعة البيضاء تقتضي فوز الأحمر على بيراميدز، حتى يستطيع نادي الزمالك الاحتفاظ بالمركز الثاني، مما يضمن له فرصة كبيرة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا النسخة القادمة.

وعن فرص الفوز بين الفريقين، أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن فرص فوز القلعة الحمراء هي الأكبر، قائلة: "الفريقان لديهما نقاط قوة لكن الأهلي لديه حظ أفضل قليلا من بيراميدز"، لافتةً إلى أن زوجات لاعبي الأحمر سيحتفلن معهم بالفوز عقب اللقاء.

وأضافت "فؤاد" خلال حديثها لـ "هُن": "فريق الأهلي عنده حظ أفضل حارس المرمى علي لطفي وخط الوسط قفشة برج الميزان وعندهم النهاردة روح تعاون بتساعدهم على تحقيق نتائج إيجابية كمان لاعب خط الوسط المولود ف 5 مارس ده حوت، وعنده النهاردة طاقة ونشاط وقدرة على توظيف جهده وحركته في اتجاه سليم أما الهجوم وهو اللاعب كهربا ده برج الحمل وبيتمتع النهاردة بحماس كبير وأداء رائع ويحالفه الحظ ومن السهل يحصل على التوفيق".

أما فريق بيراميدز فالهجوم عنده عدم تركيز وتشتت ومع ذلك حارس المرمى "المهدي سليمان" هو يقظ إلى حد كبير وكمان مولود 6 أغسطس هيكون مسيطر جدا على أرض الملعب".