صور.. زينة عاشور تتجاهل عيد ميلاد عمرو دياب بـ"رقصة كورونا" ومعرض فني

علاقات و مجتمع

تجاهلت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب الثانية، الاحتفال بعيد ميلاده الـ59، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت "عاشور"، متابعيها عبر خاصية "أستوري"، مقاطع فيديو قصيرة لرقص مجموعة من الشباب والمارة في أحد الشوارع، معلقةً باللغة الإنجليزية: "وقت كورونا"، مع جعل متابعيها يطلقون على تلك الفيديوهات "رقصة كورونا"، كما نشرت أيضًا، مجموعة صور للوحات داخل أحد المعارض الفنية.

أما ابنته الثانية كنزي، من زينة عاشور، قررت الاحتفال بعيد ميلاد والدها، على طريقتها الخاصة.

رد فعل ابنتي زينة عاشور على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو دياب

ونشرت كنزي، ابنة زينة و"الهضبة" مجموعة من الصور النادرة التي جمعتها بـ"الهضبة" في طفولتها، قائلةً: "عيد ميلاد سعيد بابي".

أما "جانا" ابنته الثانية من زينة عاشور، لم تهنئ والدها حتى الآن بعيد ميلاده، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، فكان آخر ما نشرته مقطع فيديو يجمعها بصديقتها قبل 4 أيام.

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دينا الشربيني تهنئ الهضبة بعيد ميلاده: أنت أروع رجل عرفته

ويذكر أن الفنانة دينا الشربيني، نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مقطع فيديو يتضمن صورا رومانسية مع عمرو دياب، والتي تنشرها لأول مرة احتفالا بعيد ميلاده الـ59.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي تجاوز الدقيقة ونصف، عرض العديد من الصور واللقطات التي تجمعها بعمرو دياب، على نغمات أغنية "أماكن السهر"، التي ظهرت فيه كموديل مع "الهضبة".

وعلقت الفنانة باللغة الإنجليزية، قائلة: "عيد ميلاد سعيد، أنت أكثر رجل مذهل رأيته في حياتي.. أنت طيب وقوي ولطيف وكريم.. وأنت بالفعل تمتلك جميع الصفات"، وواصلت كلمات الغزل: "كل عيد وأنت بخير.. ستظل الأول والوحيد".

وكانت آخر أعمال الهضبة كليب "أماكن السهر" والذي طرحه عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر يوتيوب، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية حتى يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في القاعات المختلفة.

وظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، إضافة إلى ظهور خاص لزوجته دينا الشربيني، وجرى تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي، في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومن إخراج أحمد النجار.