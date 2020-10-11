احتفالات بنات الهضبة بعيد ميلاده: تجاهل وصور نادرة و"كومنت"

علاقات و مجتمع

يحتفل اليوم الفنان عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ59، وسط متابعيه ومحبيه، فهو صاحب الشعبية الواسعة التي اكتسبها بصوته المميز، فعبر حساباته على "السوشيال ميديا"، تلقى الهضبة تهاني متابعيه بعيد ميلاده.

وبالتزامن مع عيد ميلاد الهضبة، يسلط الضوء أيضًا على احتفال أبنائه بهذه المناسبة، خاصة الفتيات الثلاثة.

نور

نور الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب، من زوجته الأولى الفنانة شيرين رضا، التي انفصل عنها قبل سنوات، وبمناسبة عيد ميلاد الهضبة، اكتفت "نور" بتعليق لوالدها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

الحساب الرسمي للفنان عمرو دياب، نشر مقطع فيديو لتهنئته بعيد ميلاده، وهو ما علقت عليه ابنته "نور"، كاتبة: "كل سنة وإنت طيب بابا".

كنزي

أما ابنته الثانية كنزي، من زوجته السابقة زينة عاشور، التي انفصل عنها قبل فترة، قررت الاحتفال بعيد ميلاد والدها، على طريقتها الخاصة.

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ونشرت كنزي مجموعة من الصور النادرة التي جمعتها بـ"الهضبة" في طفولتها.

ونشرت "كنزي" صورتين من طفولتها وكان يحملها والدها الفنان عمرو دياب، وصورة أخرى من مرحلة شبابها وهو يقبلها، وعلقت على الصور: "عيد ميلاد سعيد بابي".

جانا

لكن "جانا" ابنته الثالثة، من زينة عاشور، لم تهنئ والدها حتى الآن بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، فكان آخر ما نشرته مقطع فيديو يجمعها بصديقتها قبل 4 أيام.

ويذكر أن الفنانة دينا الشربيني، نشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مقطع فيديو يتضمن صورا رومانسية مع عمرو دياب، والتي تنشرها لأول مرة احتفالا بعيد ميلاده الـ59.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي تجاوز الدقيقة ونصف، عرض العديد من الصور واللقطات التي تجمعها بعمرو دياب، على نغمات أغنية "أماكن السهر"، التي ظهرت فيه كموديل مع "الهضبة".

وعلقت الفنانة باللغة الإنجليزية، قائلة: "عيد ميلاد سعيد، أنت أكثر رجل مذهل رأيته في حياتي.. أنت طيب وقوي ولطيف وكريم.. وأنت بالفعل تمتلك جميع الصفات"، وواصلت كلمات الغزل: "كل عيد وأنت بخير.. ستظل الأول والوحيد".

وكانت آخر أعمال الهضبة كليب "أماكن السهر" والذي طرحه عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر يوتيوب، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية حتى يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في القاعات المختلفة.

وظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، إضافة إلى ظهور خاص لزوجته دينا الشربيني، وجرى تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي، في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومن إخراج أحمد النجار.