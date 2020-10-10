9 طرق مفاجئة تؤثر بها العواطف على جسدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ترتبط عواطفنا ارتباطا مباشرا بجسمنا ما يجعل لها تأثيرا كبيرا ليس فقط على عقلنا لكن أيضا على حالتنا الجسدية، ومن خلال المعرفة الصحيحة، يمكن أن ترى مدى قوة عواطفنا، وكيف يمكن أن تساعدك على إدارة حالتك الذهنية والحفاظ على صحة جسمك.

لذا يوضح لنا موقع "brightside"، 9 طرق مفاجئة يمكن أن تؤثر بها العواطف على جسدك، وهي كالتالي:

1- الحب:

تقول كات فان كيرك، أخصائية علم الجنس السريري ومعالج الزواج والأسرة، إنه عندما تكون في حالة حب، قد تلاحظ تسارع ضربات القلب وتعرق يديك، وسبب ذلك ناتج عن تحفيز هرمون الأدرينالين والنورابينفرين.

2- الغضب والقلق:

يمكن أن يجلب لك الصداع والقلق مشاكل الهضم أو مشاكل الجلد أو النوبة القلبية أو حتى السكتة الدماغية، لذا لا تدع غضبك يسيطر عليك، وتراجع للحظة وأدرك سبب غضبك وتحدث إلى الأشخاص حول ما يدور في ذهنك وابحث عن حل للمشكلة وتخلص من أنماط التفكير غير الصحية.

3- الاكتئاب:

الاكتئاب هو اضطراب في الدماغ يمكن أن يؤدي إلى الكرب العاطفي، وتزيد هذه الحالة من خطر إصابتك بعدد من الأمراض بجانب ضعف جهاز المناعة لديك، كما أنه يسبب الأرق بسبب عدم القدرة على الشعور بالراحة أو بسبب كثرة الأفكار المضطربة، ويؤدي الاكتئاب والتعرض للإجهاد إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية، ويمكن أن يعاني الشخص المكتئب أيضا من مشاكل في ذاكرته أو اتخاذ القرارات.

4- الخوف:

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عندما نشعر بالخوف، يتدفق الدم من وجهنا حرفيا، ويحدث هذا بفضل الجهاز العصبي اللاإرادي، لأنه عندما نواجه محفزا كالخوف، تقوم الأوعية الدموية بتدفق الدم إلى وجوهنا وأطرافنا، وترسل المزيد من الدم إلى عضلاتنا وجسمنا.

5- الاشمئزاز:

الشعور بالاشمئزاز تجاه شيء ما، هو أحد أصعب المشاعر التي يمكن لأي شخص التحكم فيها، على عكس المشاعر الأخرى مثل الخوف والغضب، والتي تزيد من سرعة ضربات القلب، فإن الاشمئزاز يجعل نبضات قلبك تبطئ قليلا، ويمكنك أيضا الشعور بالغثيان أو كما لو كان هناك خطأ ما في معدتك، ويحدث هذا لأن الكراهية الناتجة عن الاشمئزاز تحتوي على الكثير من نفس العناصر الفسيولوجية التي يتكون منها الجهاز الهضمي.

6- الغيرة:

يجد بعض الناس أن الغيرة جيدة، ولكن فقط عندما لا تكون أكثر من اللازم، والغيرة الطبيعية هي ما يشعر به الشخص عندما يشعر بالقلق أو يخشى فقدان أحد أفراد أسرته، ويمكن أن تدمر الغيرة غير الصحية القلوب والعلاقات والعائلات، بالإضافة إلى أن ضغوط الغيرة تسرع معدل ضربات القلب وترفع ضغط الدم، ويمكن أن يكون لديك أيضا أعراض أخرى تسببها المشاعر السلبية مثل ضعف الشهية وفقدان أو زيادة الوزن بشكل كبير والأرق ومشاكل في المعدة.

7- السعادة:

قال الفيلسوف أرسطو: "السعادة هي معنى الحياة وهدفها، وهدف الوجود الإنساني وغايته"، والسعادة والصحة الجيدة يسيران جنبا إلى جنب، ما يجعل قلوبنا أكثر صحة وأنظمتنا المناعية أقوى وحياتنا أطول.

كما أنه يساعدنا في التغلب على التوتر، ووفقا لدراسة نشرت عام 2015، وجدت أن الرفاهية الإيجابية لها تأثير مفيد على البقاء على قيد الحياة وتقليل خطر الوفاة بنسبة 18٪ لدى الأشخاص الأصحاء وبنسبة 2٪ لدى المصابين بأمراض موجودة مسبقا.

8- القلق والاكتئاب يزيدان من مخاطر الوفاة من أمراض الكبد:

بالإضافة إلى خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن المعاناة من القلق أو الاكتئاب يمكن أن تؤدي إلى أمراض الكبد، وأثبتت دراسة أن الاضطراب العقلي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن أن تكون أمراض القلب والأوعية الدموية سببا لمرض الكبد، المعروف باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي، والذي يمكن أن يتطور إلى تليف الكبد وفشل الكبد، لذلك، فإن المعاناة من القلق أو الاكتئاب قد تزيد بشكل كبير من خطر الوفاة من أمراض الكبد.